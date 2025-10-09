În această toamnă, în perioada 5 octombrie-5 noiembrie, Promenada Sibiu, în colaborare cu Asociația ESCU, te invită să vizitezi o expoziție unică în premieră intitulată “Istoria Frumuseții din România”, un secol de feminitate și rafinament.

Acest micro-muzeu dedicat frumuseții (sau al obiectelor de dichis/cochetărie) este un concept expozițional pop-up despre standardele și practicile de înfrumusețare din România care au făcut istorie: din Interbelic pornind, de la celebrul Laborator Vorel de la Piatra Neamț, la fabricile de cosmetice Nivea, Legrain, Stella, S.A Harnicul, la drogheriile și laboratoarele lui Pap Karoly, A. Kovács și Nortier, mergând apoi spre mijlocul sec. al XX-lea, la Ana Aslan și al ei Gerovital. Urmărim traseul până la cei mai mari retaileri de produse cosmetice precum Miraj, Farmec, Faun, Rouă, Favorit, Jubileu, Oana, Doina, Cheia, Vis, Pell-Amar, Eva, toate acestea sunt substantive proprii care consolidează legenda cosmeticelor româneşti din a doua jumătate a secolului XX.

Pentru că sărbătorim 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, expoziția va cuprinde o secțiune cu o serie inedită de exponate cu această tematică, printre cele mai valoroase obiecte expuse se vor număra parfumurile Reginei Maria, Mon Boudoir şi Quelques Fleurs Royale, dar și alte cosmetice folosite de către Suverană, reclame și imagini ale unor produse pentru care a fost brand ambassador, precum și un laborator de farmacie/drogherie din perioada Interbelică.

Produsele și obiectele ilustrează o colecție unică de peste 500 de exponate fermecătoare din perioada eocii 1890-1990, care variază de la pălării, poșete, mici obiecte vestimentare, bijuterii, podoabe, ceasuri, obiecte de igienă personală, cosmetice, evantaie, sticluțe de parfumuri rare, farduri, fotografii, reviste de modă, reclame, toate reprezentative pentru perioada ultimului secol, dar și o galerie specială dedicată româncelor celebre care au schimbat cursul istoric al societății noastre din marile orașe.

Expoziția cuprinde și o colecţie impresionantă de fotografii, informaţii, episoade şi momente cheie de mult uitate, care au definit de-a lungul timpului această artă şi industrie a cosmeticelor și a obiectelor de cochetărie și îngrijire personală. Printr-o incursiune fascinantă în lumea parfumeriei şi cosmeticii, în obiceiurile de consum ale românilor de-a lungul întregii istorii, expoziţia evidenţiază povestea industriei de beauty exclusiviste autohtone.

Parteneri expoziționali: Reclame Vechi Românești, Asociația Muzeul Jucăriilor și Muzeul Parfumului.