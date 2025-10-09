moment emoționant la sibiu: se aprind lumânări în memoria copiilor plecați prea devreme dintre noi

La Sibiu, pe 15 octombrie, va avea loc un moment emoționant de comemorare a bebelușilor și copiilor pierduți. În această zi, comunități din întreaga lume aprind lumânări simultan, creând un „val de lumină” care simbolizează dragostea și amintirea copiilor care nu mai sunt printre noi.

Simona Marți a explicat că istoria evenimentului începe în 2002, când, la inițiativa unui grup de părinți din Statele Unite, ziua de 15 octombrie a fost declarată în toate statele americane Ziua Internațională a comemorării bebelușilor și a copiilor. An de an, mișcarea s-a extins, ajungând acum să acopere toate continentele. Pe 15 octombrie, la ora 19.00 (ora locală din fiecare țară), se aprind lumânări în memoria copiilor plecați prea curând dintre noi, iar timp de o oră acestea sunt lăsate să ardă. Datorită diferențelor de fus orar, se creează astfel un „Val de Lumină” care înconjoară globul și durează 24 de ore.

În România, evenimentul s-a organizat pentru prima dată în 2010, la inițiativa Biancăi Brad, fondatoarea organizației E.M.M.A., și a avut loc în București, în fața Ateneului Român, precum și în alte 12 orașe din țară, printre care și Sibiu, și în patru orașe din străinătate. De atunci și până în 2016, tot mai multe orașe s-au alăturat, aprinzând simultan zeci și sute de candele, iar în București s-au aprins în fiecare an peste 1.000 de candele, evenimentul având astfel cea mai mare amploare din lume, în România.

Simona Marți, organizatoarea locală a evenimentului, a declarat: „La Sibiu se va organiza ca în fiecare an, în mica piazzetta de pe str. Panait Cerna, cu sprijinul Asociației Biomin Acțiune Socială și al voluntarilor EMMA. Cu emoție vă spun că se apropie ziua în care îi comemorăm pe ei… copiii noștri din cer.”

Despre ediția anterioară, Simona Marți adaugă- ,,A fost un moment profund emoționant, marcat de rugăciunea Părintelui Băcilă pentru copiii plecați mult prea devreme. Lumânările aprinse au purtat în tăcere iubirea și dorul părinților.

Ediția trecută a „Valului de Lumină” a avut un impact profund asupra participanților și întregii comunități. A fost mai mult decât un eveniment – a fost un moment de legătură sufletească între părinții de îngeri, o întâlnire a durerii împărtășite și a iubirii care nu se stinge. Fiecare lumânare aprinsă a spus o poveste nespusă, iar împreună am creat un spațiu de alinare, sprijin și amintire vie pentru copiii plecați prea devreme.”

Mesajul central al ediției 2025, după cum a transmis Simona Marți, este: „Nicio talpă nu este prea mică pentru a fi uitată”, reamintind că fiecare viață, oricât de scurtă, lasă o amprentă adâncă. Prin lumină și rugăciune, păstrăm vie memoria copiilor plecați prea devreme și iubirea ce dăinuie etern.

Un moment emoționant al acestei ediții va fi rugăciunea rostită de Părintele Băcilă, mereu alături de părinții de îngeri. Cei prezenți vor fi întâmpinați cu mesaje scrise „de la îngeri”, aducând alinare, speranță și sentimentul că iubirea nu se sfârșește niciodată.

Evenimentul va fi organizat și în alte orașe din țară. La Buzău, Luminita a anunțat că a cerut aprobarea de la Arhiepiscopie și va reveni cu detalii, urmând ca tradiționalul loc de desfășurare să fie Catedrala Municipală Sfântul Sava. La Piatra-Neamț, Petronela a invitat părinții de îngeri să participe la întâlnirea organizată la Cabinetul individual de Psihologie Țoșcă Mihaela Raluca.

Evenimentele „Valul de Lumină” au un impact profund asupra participanților, oferind un sprijin emoțional real. În ediția precedentă, Simona Marți a descris atmosfera ca fiind emoționantă și profundă, explicând că „participarea la un astfel de eveniment poate aduce o formă de alinare. Aprinderea unei lumânări și împărtășirea momentului cu alții care au trecut prin experiențe similare oferă un sentiment de solidaritate și sprijin emoțional.” Ea a subliniat că mulți părinți s-au simțit liberi să-și exprime emoțiile, fie prin plâns, fie prin tăcere profundă, pentru că se aflau într-un mediu empatic, unde durerea lor este înțeleasă. Slujba de pomenire oficiată de părintele Achim Bacilă a adus, de asemenea, un plus de mângâiere și alinare pentru cei prezenți.

Pentru părinții care și-au pierdut copilul, Simona Marți le transmitea în urmă cu un an, un mesaj plin de compasiune: „Este important să găsești persoana potrivită cu care să vorbești despre copilul pierdut. O discuție cu cineva care știe să asculte are un efect terapeutic. Suferința este o reacție normală, care apare în urma pierderii unei sarcini sau a unui copil. Acest proces durează mai mult decât cred mulți oameni, dar de uitat, nu se uită niciodată.”

La final, Simona Marți a transmis un apel către toți cei care doresc să se alăture acestei inițiative, chiar și de la distanță:

„Pentru a avea impactul dorit – adică mesajul nostru să ajungă la cât mai multă lume – în seara aceea apelăm la toți voluntarii, prietenii și susținătorii E.M.M.A. care nu pot ajunge fizic, să aprindă candele, să facă poze și să realizeze ‘live’-uri pe Facebook și alte pagini de socializare (care să dureze câteva minute, filmând candelele aprinse), pentru a crea un Val de Lumină virtual!

Că vor fi aprinse în curte, pe terasă, pe balcon, pe pervaz sau pe o masă în casă, nu contează! Important este să fie aprinse, filmate și postate pe Facebook sau Instagram, folosind #ValuldeLumina și #WaveofLightRomania.”