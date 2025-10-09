noi exproprieri pe traseul autostrăzii sibiu – făgăraș: guvernul pregătește lista proprietăților vizate

Guvernul României a inclus pe agenda ședinței de astăzi mai multe proiecte importante de acte normative, printre care modificări legislative, ordonanțe de urgență și hotărâri de guvern care vizează investiții de interes național și dezvoltarea infrastructurii.

Printre principalele proiecte se numără:

Exproprieri pentru Autostrada Sibiu – Făgăraș, Tronson 3: Guvernul va aproba declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, precum și lista imobilelor publice care fac parte din coridorul de expropriere.

Modernizarea infrastructurii feroviare: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările la linia de cale ferată București Nord – Craiova, Subsecțiunea 1: București Nord – Roșiori Nord.

Bugete pentru companii de transport și investiții: aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe 2025 pentru Metrorex și Compania Națională de Investiții Rutiere.

Proiecte de energie și mediu: aprobarea Strategiei Naționale a Hidrogenului 2025-2030 și stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Măsuri fiscale și de integritate: modificarea legislației privind integritatea funcțiilor publice și reglementări fiscal-bugetare prin ordonanță de urgență.

Cetățenie română: proiecte de hotărâri privind acordarea cetățeniei române pentru doi străini.

De asemenea, în cadrul ședinței se vor discuta memorandumuri privind cooperarea în domeniul apărării cu Republica Azerbaidjan, securitatea energetică regională și ajustarea prețului apei minerale naturale la sursă.

Biroul de presă al Guvernului menționează că lista proiectelor poate fi modificată în urma dezbaterilor din ședință. Toate proiectele de acte normative și documentele de politici publice pot fi consultate aici.