părinți din sibiu, pregătiți-vă pentru o aventură senzorială: grădinița eri lansează „clubul micilor exploratori”!

Grădinița ERI din Sibiu dă startul unui nou proiect educational dedicat celor mai mici curioși și părinților lor: „Clubul Micilor Exploratori” – o serie de ateliere lunare care încurajează învățarea prin joacă, descoperire și emoție.

Primul atelier are loc pe 14 octombrie, la sediul grădiniței din str. Haralamb Georgescu nr. 6A, Cisnădie, și este un atelier senzorial copil–părinte, unde cei mici vor explora culori, texturi și sunete, dezvoltându-și curiozitatea și simțurile.

„Primele experiențe contează enorm. Prin aceste ateliere, ne dorim ca cei mici să se familiarizeze treptat cu mediul educațional, să își formeze rutine și să socializeze, într-un context sigur și prietenos. Iar părinții – să fie parte activă din această etapă esențială a dezvoltării lor”, transmite Giorgiana Matiu-director educațional Grădinița ERI.

Participarea se face pe bază de înscriere, completând formularul online https://forms.gle/vLdmxtM2DBX5paSh6 sau la numărul +40 738 963 393.

Dacă totuși nu reușești să ajungi la atelierul de luna aceasta te asteptăm la următorul atelier ce va avea loc în 04 noiembrie.

Așadar, dacă ai un copil cu vârsta între 1,5 și 3 ani, vino la Grădinița ERI Sibiu și pornește alături de el într-o aventură senzorială plină de culoare, zâmbete și descoperiri. Pentru că învățarea adevărată începe cu bucuria jocului.

Mai multe detalii pe erischool.ro sau la nr de teleon +40 731 618 533.