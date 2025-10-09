percheziții la sibiu. suspecții vindeau acte false

Polițiștii și procurorii DIICOT au descins, joi dimineața, în mai multe județe din țară și în București, într-un amplu dosar de falsuri. Gruparea vizată este suspectată că întocmea, contra cost, cărți de identitate, permise de conducere, diplome și adeverințe de studii, precum și documente care atestau vechimea în muncă.

Potrivit DIICOT, procurorii Biroului Teritorial Covasna, împreună cu polițiștii Serviciului de Combaterea a Criminalității Organizate Covasna și Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, efectuează 46 de percheziții domiciliare pe raza județelor Covasna, Brașov, Bacău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Harghita, Sibiu, Vrancea, precum și în București.

Anchetatorii susțin că, în județele Brașov și Covasna, mai mulți indivizi au constituit un grup infracțional organizat care obținea sume importante de bani din falsificarea de documente oficiale. Liderul rețelei se ocupa de identificarea clienților interesați, stabilea prețurile și transmitea comenzile către ceilalți membri ai grupării, care realizau efectiv falsurile folosind echipamente și programe informatice specializate.

„Pe baza probelor administrate s-a stabilit că liderul grupării a încasat în întregime sumele provenite din activitatea infracțională și, în calitate de coordonator, a remis o parte din acestea către persoanele implicate în întocmirea documentelor false. Intermediarii care au identificat clienți primeau, la rândul lor, o cotă parte din încasări, iar dacă deveneau și beneficiari ai unor acte false, li se acordau reduceri la prețul solicitat inițial”, a transmis DIICOT.

În cadrul acțiunii sunt puse în executare 7 mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate la sediul DIICOT Covasna.

Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzilor de Combaterea Criminalității Organizate Cluj, Bacău și Constanța, al serviciilor teritoriale din Dâmbovița, Harghita, Sibiu și Vrancea, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.