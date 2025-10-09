posturi de preoți vacante în zeci de localități din județul sibiu: lista completă cu toate

Arhiepiscopia Sibiului a anunțat scoaterea la concurs a mai multor posturi clericale vacante, inclusiv preot coslujitor la parohia Calea Poplăcii II – Sector II din Sibiu, pentru care se pot înscrie doar candidați care îndeplinesc condițiile statutare și regulamentare.
Posturile pot fi ocupate de clerici doctori, absolvenți de masterat sau licențiați în teologie și care respectă prevederile Regulamentului pentru numirea și transferarea clerului.
Procedura de înscriere
Candidații interesați trebuie să depună cererea și dosarul personal la protopopiatul corespunzător parohiei vacante, în perioada 7-20 octombrie 2025. După expirarea termenului, dosarele vor fi transmise Centrului Eparhial pentru analiză și aprobare.
Protopopii sunt responsabili de verificarea dosarelor și de validitatea documentelor: dosarele incomplete sau fără actele doveditoare nu vor fi luate în considerare.
Acte necesare pentru dosar
Dosarul trebuie să includă: cererea de numire, transfer sau participare la concurs; Curriculum Vitae; acte personale: actul de hirotonie, fotografie tip album, BI/CI, certificat de naștere, certificat de botez, certificat de cazier judiciar; acte de stare civilă: certificat de căsătorie, certificat de cununie, BI/CI și certificat de botez al soției, certificate de naștere ale copiilor, declarație privind locuirea familiei în parohie; acte de studii: diplome și foi matricole pentru bacalaureat, licență, master și/sau doctorat, certificate de definitivare, gradul II sau I, alte calificări, note administrative pe ultimii 5 ani; acte care atestă activitatea în parohie sau școală: rapoarte de activitate vizate de protopop, recomandări de la protopop și duhovnic; acte suplimentare: declarații privind lipsa impedimentelor canonice, adeverință medicală, certificat de capacitate preoțească, certificat de competențe pastorale, cercetarea canonică, act de înfiere în Arhiepiscopia Sibiului (dacă este cazul).
Pentru candidații din alte eparhii, este necesară aprobarea ierarhului locului și cazierul canonic.
Lista posturilor vacante
Preot coslujitor – Protopopiatul Sibiu, Parohia Calea Poplăcii II – Sector II, localitatea Sibiu
Preot paroh – Protopopiatul Prejmer – Săcele, Parohia Prejmer II, localitatea Prejmer
Preot paroh – Protopopiatul Agnita, Parohia Iacobeni, localitatea Iacobeni
Preot paroh – Protopopiatul Agnita, Parohia Țichindeal, localitatea Țichindeal
Preot paroh – Protopopiatul Agnita, Parohia Noiștat, localitatea Noiștat
Preot paroh – Protopopiatul Agnita, Parohia Benești, localitatea Benești
Preot paroh – Protopopiatul Agnita, Parohia Ghijasa de Jos, localitatea Ghijasa de Jos
Preot paroh – Protopopiatul Agnita, Parohia Hosman, localitatea Hosman
Preot paroh – Protopopiatul Săliște, Parohia Ludoș, localitatea Ludoș
Preot paroh – Protopopiatul Avrig, Parohia Noul Român, localitatea Noul Român
Preot paroh – Protopopiatul Avrig, Parohia Bradu, localitatea Bradu
Preot paroh – Protopopiatul Avrig, Parohia Poienița, localitatea Poienița
Preot paroh – Protopopiatul Avrig, Parohia Tălmaciu Colonie, localitatea Tălmaciu
Preot paroh – Protopopiatul Mediaș, Parohia Ruși, localitatea Ruși
Preot paroh – Protopopiatul Mediaș, Parohia Alma Vii, localitatea Alma Vii
Preot paroh – Protopopiatul Mediaș, Parohia Chesler, localitatea Chesler
Preot paroh – Protopopiatul Mediaș, Parohia Ernea, localitatea Ernea
Preot paroh – Protopopiatul Mediaș, Parohia Nemșa, localitatea Nemșa
Preot paroh – Protopopiatul Mediaș, Parohia Târnăvioara, localitatea Târnăvioara
Preot paroh – Protopopiatul Rupea, Parohia Lupșa, localitatea Lupșa
Preot paroh – Protopopiatul Făgăraș, Parohia Rotbav, localitatea Rotbav
Preot paroh – Protopopiatul Făgăraș, Parohia Lovnic, localitatea Lovnic
Termen depunere dosare: 7 – 20 octombrie 2025
Loc de depunere: Protopopiatele corespunzătoare fiecărei parohii vacante
Informații suplimentare: disponibile la protopopiate și Centrul Eparhial Sibiu.
FOTO : Parohia Ortodoxă Român Ruși
