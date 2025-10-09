povestea fabuloasă a muzeului științei din sibiu – visul a două femei care cred în educație

Pe strada Turda din Sibiu, în inima Zonei Industriale Vest, o zonă dedicată în principal muncitorilor și producției industriale, două femei au reușit să aducă un strop de magie pentru cei mici: un Muzeu al Științei. Inițiativa aparține învățătoarei cu doctorat Alina Hoară și filologei devenite web designer Paula Hodiș, care, împreună, au construit un spațiu dedicat curiozității și educației prin joacă.

Până să ajungă aici, ambele au parcurs un drum impresionant: au alergat la maraton, au vizitat localitățile județului Sibiu pentru a le vorbi copiilor despre știință și au căutat constant surse de finanțare.

Povestea Alinei Hoară

Originară din Hunedoara, Alina și-a făcut un rost în Sibiu, oraș pe care îl consideră „acasă”. „Am absolvit Facultatea de Științe din București, unde am continuat cu master și doctorat. Pentru scurt timp am predat la universitate, însă mi-am dorit mereu să mă stabilesc într-un oraș cochet, precum Sibiul”, povestește învățătoarea.

Alina predă la Liceul de Artă din Sibiu și a fost distinsă în 2016 cu premiul Merito, destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. De asemenea, elevii săi i-au oferit recent o „Diplomă pentru o profesoară EXTREM de bună”, semn al aprecierii și afecțiunii lor.

Metoda ei de predare se bazează pe „learning by doing”, inspirată din sistemele europene: „Prefer să rămân învățătoare, întrucât simt că așa pot influența mult mai pregnant felul în care copilul percepe școala. Totuși, profesorii ar trebui să fie mai deschiși la nou și la schimbare”, subliniază Alina, amintind totodată despre temerile și presiunile încă existente în învățământul românesc.

Povestea Paulei Hodiș

Sibiancă get-beget, Paula a studiat Literele la Cluj cu intenția de a deveni jurnalistă, însă destinul a dus-o mai aproape de IT și web design. „După absolvire, m-am întors în Sibiu și am lucrat în firma tatălui meu, specializată în copiatoare. Am învățat totul despre tonere, reparații și clienți”, povestește Paula.

Întâlnirea ei cu Alina a fost decisivă: „Mi-am dus copilul cel mare la atelierele Științescu Hub organizate de Alina. Energia pozitivă și curiozitatea copiilor m-au convins să mă implic.”

Științescu Hub și caravana științei

Proiectul Științescu Hub a fost inițiat în 2016, la Maratonul Internațional de la Sibiu, prin strângerea primelor fonduri. De atunci, Alina și Paula au organizat anual evenimente și caravana științei în satele județului, implicând elevi și voluntari.

„A meritat fiecare kilometru alergat”, spune Alina, adăugând că elevii săi au participat adesea la aceste alergări și activități.

Sprijinul lor a venit și din partea Fundației Comunitare Sibiu și a voluntarilor cu suflet mare: soții Aura și Olimpiu Roca, Alexandru Rusu sau profesorul Teodor Dogaru, care a „meșterit” instalațiile de experimente împreună cu fiica sa, Ioana.

Un vis împlinit pentru copii

Deschiderea Muzeului Științei nu este un simplu eveniment, ci rezultatul pasiunii și perseverenței a două femei care cred în valoarea educației. Ore, zile și nopți de muncă, alergări pentru fonduri și implicare personală au făcut posibil ca micii curioși să aibă răspunsuri la întrebările lor și să experimenteze știința într-un mediu practic și prietenos.

Văzându-le între valurile de copii cu ochi curioși, nu e surprinzător că o învățătoare cu doctorat și o filologă devenită designer web au deschis un muzeu pentru cei mici, chiar între fabricile mari ale Sibiului — un oraș plin de oameni și locuri de poveste.