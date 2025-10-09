Un proiect de lege depus recent în Parlament propune ca utilizarea trotinetelor și bicicletelor electrice să fie permisă doar persoanelor care dețin un permis categoria AM1. Inițiativa legislativă este în prezent în dezbatere și vine în contextul unui număr tot mai mare de accidente rutiere cauzate de aceste vehicule.

În prezent, pentru a circula pe drumurile publice cu o trotinetă sau bicicletă electrică nu este necesar un permis de conducere. Utilizatorii trebuie doar să aibă vârsta de peste 14 ani, fără a fi obligați să cunoască legislația rutieră.

Proiectul legislativ propune ca pentru obținerea permisului AM1 să fie obligatoriu un examen scris, prin care să fie demonstrată cunoașterea legislației, și un traseu practic pe un poligon special. De asemenea, vârsta minimă pentru a obține acest permis rămâne de 14 ani, scrie Digi24.

Motivația proiectului vine din statistici: de la începutul anului și până în prezent, au avut loc peste 1.600 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, soldate cu șapte decese. Autorii inițiativei consideră că introducerea unui permis special va contribui la creșterea siguranței în trafic.

Proiectul de lege este acum pe masa Senatului și va fi analizat înainte de a fi supus votului final.