Cunoscutul restaurant asiatic THE WOK și-a mutat locația de pe Strada Luptei din Sibiu în centrul comercial Prima Shopping Center.

„Suntem bucuroși că, în noua locație cu o suprafață de 250 mp și dotată cu echipamente moderne, vom putea oferi în continuare specialități din Asia clienților noștri, iubitori ai bucătăriei asiatice. Datorită celor 1.800 de locuri de parcare din centrul comercial PRIMA, clienții au garanția că vor găsi întotdeauna un loc de parcare. O terasă spațioasă, cu 120 de locuri, este la dispoziția clienților în zilele călduroase, explică Alin Ailoaie, proprietarul și șeful restaurantului The Wok. Locația se află în zona restaurantelor, lângă BURGER KING și vizavi de HORNBACH.

„Suntem bucuroși că Alin Alioaie a decis să devină partener în centrul nostru comercial. Împreună cu restaurantele existente KATRIN, Burger King, Spartan, AMZA și KFC, oferim acum vizitatorilor noștri o gamă largă de preparate culinare pentru toate gusturile”, explică Oana Agachi, Leasing Manager la prima Shopping – Center Sibiu.

Începând de vineri, 10 octombrie 2025, clientii pot savura preparate culinare, gătite pe loc, la foc iute, în stil autentic asiatic.

Meniul reunește rețete din diverse colțuri ale Asiei, de la Ramen aromat și preparate cu curry, până la opțiuni vegetariene pline de gust. Totul este gătit rapid, cu accent pe prospețime și echilibru.

„Wok-ul înseamnă rapiditate, savoare și simplitate. E o combinație perfectă pentru ritmul urban al Sibiului”, spune Chef Alin.