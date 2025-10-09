revelion 2026 la sibiu: prețuri de la 600 la 27.000 lei pe 3 nopți – cerere mai scăzută față de anii trecuți

Anul acesta, prețurile pentru a petrece Revelionul la Sibiu sunt mai mici. Un sejur de trei nopți de cazare, în perioada 30 decembrie – 2 ianuarie, începe de la 600 de lei și poate ajunge la câteva zeci de mii de lei la hotelurile de lux din centrul orașului.

Mulți proprietari de pensiuni din Sibiu spun că cererea de Revelion este mai mică decât în anii trecuți. Prețurile sunt mai scăzute comparativ cu sezonul de Revelion din alți ani, iar eliminarea cardurilor de vacanță pare să fi influențat decizia românilor de a călători în această perioadă.

Cât costă un sejur 3 nopți de Revelion la hotelurile din oraș

În hotelurile de patru stele, prețurile rămân atractive pentru turiștii care caută un Revelion confortabil, dar accesibil. La Continental Forum, un sejur de trei nopți costă 2.381 de lei pentru două persoane.

Pentru cei care aleg Hotelul Golden Tulip Ana Tower Sibiu, tariful este de 1.528 lei pentru o cameră standard și de 1.910 lei pentru o cameră cu vedere spre oraș.

Tot în această perioadă, la Hotel Mercure Sibiu Arsenal, prețul este de puțin peste 2.000 de lei. La Hotel The Council, situat chiar în centrul orașului, un sejur de trei nopți în perioada 30 decembrie – 2 ianuarie costă 1.290 de lei.

Cazări de lux, în centrul Sibiului

Pentru cei care vor mai mult confort sau pachete mai complexe de sărbători, hotelurile de lux din Sibiu propun tarife pe măsură.

La Hotel Hermanns, un sejur de trei nopți în perioada Revelionului costă 4.350 de lei și include mic dejun. Prețul poate urca până la 7.586 de lei pentru o cameră de familie.

La Hotel Împăratul Romanilor, prețul pentru un sejur pentru două persoane pornește de la 4.810 lei, iar o suită deluxe de familie poate ajunge până la 6.000 de lei. De asemenea, la Noblesse Boutique Resort, închirierea unei camere în perioada 30 decembrie – 2 ianuarie costă 4.800 de lei, iar pentru o suită deluxe, tariful ajunge la 6.000 de lei. Chiar și în cazul acestor hoteluri, prețurile sunt ușor mai mici față de anul trecut.

Un sejur de trei nopți, în perioada Revelionului, la Central Retro Apartment poate ajunge la aproape 27.000 de lei. Tot în aceeași perioadă, o vilă cu cinci camere în Sibiu se închiriază pentru aproximativ 14.000 de lei.

Prețuri accesibile la pensiuni și apartamente

În centrul Sibiului, mulți turiști aleg variante mai accesibile: apartamente, garsoniere sau studio-uri în regim hotelier. La doar câțiva pași de Piața Mare, la The Rabbit Hole, o cameră dublă superioară costă 2.400 de lei pentru trei nopți. Prețurile variază în funcție de facilitățile oferite, dar rămân mai mici comparativ cu sezonul trecut.

Multe dintre aceste unități de cazare nu mai au deja disponibilitate pe Booking pentru perioada Revelionului.

Cerere mai scăzută decât anul trecut

Cererea, în general, este mai scăzută, iar mulți turiști caută oferte de grup, pe care unele pensiuni preferă să le evite.

Pensiunea Ela, situată în Orașul de Jos, încă are camere libere pentru a fi rezervate în perioada Revelionului. Mihaela, proprietara pensiunii, spune că preferă clienții liniștiți, care vin în familie, nu în grupuri. „Nu s-a ocupat complet. Am văzut că mai sunt cereri, dar pentru grupuri. Eu nu iau grupuri pentru că fac mare gălăgie. Grupurile să meargă în Mărginime, unde sunt doar ei, pot face grătar acolo. Eu prefer clienții care vin în familie, una sau două familii, care merg în centru și fac Revelionul acolo”, spune ea.

Mihaela remarcă și faptul că românii sunt mai reținuți în acest sezon și că lipsa cardurilor de vacanță se simte. „Luna asta am avut mai mulți străini decât români. Prețurile nu sunt mai mari decât în vară – 250–300 de lei pe noapte. Nu sunt prețuri exagerate”, a mai spus aceasta.