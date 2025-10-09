Conf. univ. dr. Ciprian Băcilă, director medical al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu, președinte ales al Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie (ARPP) și vicepreședinte al Asociației Române de Psihiatrie Socială (ARPS), a participat în calitate de invitat la Sesiunea Prezidențială de Etică a celui de-al 25-lea Congres Mondial de Psihiatrie (5–8 octombrie 2025), desfășurat la Praga.

În cadrul sesiunii prezidate de reprezentanți internaționali, Ciprian Băcilă a dezbătut împreună cu specialiști din Polonia, Italia, Israel și Senegal rolul psihiatriei într-o lume aflată în schimbare și a subliniat necesitatea dezvoltării asistenței paliative în cadrul psihiatriei din România.

„Este o onoare pentru mine că am fost invitat în calitate de speaker în Sesiunea Prezidențială de Etică a Congresului Mondial de Psihiatrie de la Praga. Consider că în țara noastră este o nevoie majoră de asistență paliativă în Psihiatrie și este necesar ca în echipa care se ocupă de pacientul în stadiu terminal să existe un psihiatru, pentru evaluarea stării mentale și a utilității unui tratament psihotrop care să ușureze suferința, asigurând condiții pentru încheierea vieții într-un mod cât mai demn”, a declarat conf. univ. dr. Ciprian Băcilă.

Ce a subliniat speakerul

Necesitatea introducerii și consolidării asistenței paliative specifice în psihiatrie în România.

Importanța includerii psihiatrilor în echipe multidisciplinare care îngrijesc pacienții în stadiu terminal — pentru a evalua starea mentală și pentru a decide oportunitatea și utilitatea tratamentelor psihotrope menite să aline suferința.

Aspecte etice privind demnitatea pacientului la sfârșitul vieții și rolul psihiatriei în luarea deciziilor care afectează modul de încheiere a vieții.

Despre Congresul Mondial de Psihiatrie

Congresul Mondial de Psihiatrie de la Praga este unul dintre cele mai importante forumuri internaționale din domeniu. WPA (World Psychiatric Association — Asociația Mondială de Psihiatrie) reunește societăți psihiatrice din întreaga lume; potrivit informațiilor oficiale, WPA reprezintă peste 147 de societăți psihiatrice din 123 de țări și are peste 250.000 de membri (medici psihiatri).

Despre conf. univ. dr. Ciprian Băcilă

Ciprian Băcilă este director medical al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu. În prezent este președinte ales al Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie (ARPP) și vicepreședinte al Asociației Române de Psihiatrie Socială (ARPS), implicat activ în proiecte profesionale și dezbateri naționale și internaționale privind etica, îngrijirile paliative și modelul multidisciplinar de tratament în psihiatrie.