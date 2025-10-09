ruxandra cibu deaconu invită părinții din mediaș într-un proiect dedicat adolescenților: „vrem spații sigure și atractive pentru tineri, create chiar de ei”

Senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu anunță organizarea unei întâlniri la Mediaș, pe 17 octombrie, dedicată găsirii unor soluții actuale pentru prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenților. Evenimentul va aduce la aceeași masă părinți, profesori, specialiști și reprezentanți ai autorităților locale, într-un demers menit să ofere tinerilor alternative sigure și atractive pentru petrecerea timpului liber.

„Vom discuta despre cum putem ieși din tiparele învechite, care se bazau pe pliante și afișe, pe mesaje plictisitoare și simpozioane. Ceea ce mi-am propus să facem este să amenajăm spații publice, cluburi pentru adolescenți, așa cum și le doresc ei, cu ajutorul lor, cu ideile lor”, a transmis senatoarea într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Proiectul urmărește amenajarea unor locuri în care adolescenții să se poată întâlni, să asculte muzică, să practice sport sau alte activități recreative, într-un mediu sigur, departe de pericolele străzii.

Ruxandra Cibu Deaconu îi invită pe părinți și profesori să participe activ la acest demers, completând formularul de înscriere disponibil online. Locurile sunt limitate, iar participanții vor fi contactați pentru confirmarea prezenței.

Formular de înscriere: https://forms.gle/BS64FpH3jYGHvHnSA