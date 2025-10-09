scandal între frați la rășinari: unul dintre ei, rănit de celălalt

Cinci cazuri de violență domestică într-o singură zi în județul Sibiu. Un bărbat din Rășinari, monitorizat electronic după ce și-a agresat fratele.
În ultimele 24 de ore, polițiștii sibieni au intervenit la cinci cazuri de violență domestică semnalate pe raza județului. În urma evaluării riscului, într-unul dintre cazuri a fost emis un ordin de protecție provizoriu, cu sistem de monitorizare electronică.
Incidentul care a impus măsuri imediate a avut loc în cursul după-amiezii de 8 octombrie, în jurul orei 16:30, în localitatea Rășinari.
Potrivit IPJ Sibiu, un bărbat de 51 de ani a apelat numărul 112, reclamând că fratele său, în vârstă de 56 de ani, l-ar fi agresat fizic.
Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr s-au deplasat de urgență la fața locului și, în urma verificărilor, au stabilit că între cei doi frați a izbucnit un conflict verbal legat de situația juridică a unui imobil, pe fondul consumului de alcool. În timpul altercației, bărbatul de 56 de ani l-a lovit pe fratele său cu un obiect contondent în zona feței.
În urma completării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au constatat un risc iminent pentru integritatea fizică și viața victimei, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, dispunând totodată monitorizarea electronică a agresorului.
Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii incidentului și aplicării măsurilor legale.
