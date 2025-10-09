seară de eleganță și virtuozitate la sibiu: patru soliști internaționali invitați la gala internațională de balet

Publicul sibian este invitat joi, 16 octombrie, de la ora 19:00, la o seară de balet de excepție, găzduită la Centrul Cultural „Ion Besoiu”, Sala Mare. Teatrul de Balet Sibiu prezintă Gala Internațională de Balet, un eveniment care reunește artiști de renume internațional, aflați pentru prima dată pe scena sibiană: Se Hyun An și Jacopo Iadimarco, soliști ai Operei Naționale din Brno – NDB Ballet, alături de Viktoria Dymovska și Adel Kinzikeev, soliști de origine ucraineană.

Cei patru invitați vor interpreta pas de deux-uri din baletele Chopin, Carmen și Spartacus, într-un program care promite rafinament și intensitate artistică. Alături de ei, dansatorii Teatrului de Balet Sibiu vor oferi momente din repertoriul clasic – Don Quijote, Corsarul – și din dansul contemporan – Pasărea de foc și Strings, în coregrafia lui Marcello Algeri.

Artiști invitați de renume internațional

Viktoria Dymovska, Artistă Emerită a Ucrainei, s-a format la Lviv și a dansat pe unele dintre cele mai importante scene ale lumii. Fostă prim-balerină la Opera Donbass și invitată principală la Lviv Opera și Opera din Stuttgart, a susținut spectacole în peste 30 de țări și a fost membră a juriului în competiții internaționale. Repertoriul său cuprinde roluri emblematice din Lacul lebedelor, Spartacus, Giselle, Romeo și Julieta și Carmen Suite.

Adel Kinzikeev, distins de autoritățile ucrainene pentru contribuția sa la dezvoltarea artei, s-a format la Școala Coregrafică „R. Nureyev” din Ufa. A fost prim-balerin la Opera Donbass și invitat principal al Operei din Lviv și al Operei din Stuttgart. A evoluat în producții celebre, de la Don Quijote și Romeo și Julieta la Notre-Dame de Paris și Frumoasa din pădurea adormită.

Viktoria Dymovska și Adel Kinzikeev, credit foto Andrey Stanko

Se Hyun An, prim-solistă a Teatrului Național Brno, este originară din Seul și s-a format la Institutul Național Coreean pentru Tineri Talentați în Arte. După o perioadă la Baletul Junior Bavarez din München, a fost promovată prim-solistă la Brno în 2023. Printre rolurile sale se numără Lacul lebedelor, Spărgătorul de nuci, La Bayadère și Serenada de Balanchine, dar și lucrări moderne precum Radio and Juliet de Edward Clug și Un Ballo de Jiří Kylián.

Jacopo Iadimarco, solist al Teatrului Național Brno, originar din Italia, s-a format la Zurich Dance Academy. A dansat în Cenușăreasa, Lacul lebedelor, Romeo și Julieta, La Bayadère și Cyrano de Bergerac, remarcându-se prin expresivitate și maturitate artistică la doar 24 de ani.

Bilete și informații

Biletele pot fi achiziționate online, fără costuri suplimentare, pe platforma www.kompostor.ro sau direct de la sediul Teatrului de Balet Sibiu (Parcul Tineretului, nr. 1), de luni până joi între orele 8:00–16:00 și vineri între 8:00–13:30.

Prețul unui bilet este de 20 de lei, iar elevii, studenții și pensionarii beneficiază de o reducere de 50%.

Gala Internațională de Balet este organizată de Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local Sibiu.

Un eveniment care aduce în fața publicului sibian grația, tehnica și forța expresivă a baletului mondial.