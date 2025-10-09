tânără din șelimbăr, condamnată la închisoare: polițiștii au dus-o direct la penitenciar

O tânără în vârstă de 22 de ani, din comuna Șelimbăr, a fost identificată de polițiștii sibieni în cursul serii de 8 octombrie, în jurul orei 19:20, în urma unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Judecătoria Sibiu.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, mandatul a fost emis la data de 13 mai a.c., tânăra fiind condamnată la un an, cinci luni și zece zile de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
După identificare, femeia a fost reținută și încarcerată în cadrul Penitenciarului Gherla, din județul Cluj, pentru executarea pedepsei.
Cercetările în cauză continuă pentru punerea în aplicare completă a măsurilor dispuse de instanța de judecată.
