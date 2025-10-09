gătiere tradițională de mâncare pe foc de lemn, cu o oală cu tocăniță și o altă cu orez, pregătire în aer liber, imagine de vară, specifică gastronomiei românești, fotografie de outdoor, eveniment culinar festive.

Primăria orașului Avrig, împreună cu Asociația Crescătorilor de Animale Avrig și GAL Țara Oltului vă invită duminică, 12.10.2025, între orele 10:00 – 16:00, la Festivalul „Țara Oltului în Produse și Tradiții”, ediția de toamnă.

Evenimentul va avea loc în aer liber, în localitatea Bradu și promovează produsele și tradițiile locale, contribuind la întărirea legăturilor dintre localități și la crearea de noi colaborări între producătorii locali, crescătorii de animale și cumpărători.

tara otulului în produse tradiționale de toamnă, eveniment cultural și gastronomic în bradu, sibiu, cu ansambluri folclorice și prezentări de produse locale, la festivalul tara otulului 2025.

Producătorii invitați la eveniment le vor oferi participanților mezeluri de casă, brânzeturi, bere artizanală, conserve din legume și fructe, răsaduri, produse de panificație și alte produse tradiționale locale.

Festivalul de la Bradu este și un prilej de prezentare a cântecului şi dansului popular, a datinilor şi obiceiurilor străvechi din Țara Oltului.

PROGRAM

10:00 Deschidere târg produse traditionale
10:30 Prezentare producători standuri și meșteri populari
11:00 Deschidere oficială
11:05 Anastasia Oprișcan
11:20 Miruna Ana
11:30 Izabela Mureșan
11:40 Ansamblul Cununa Satului Turnu Roșu și Andamblul Hora de la Rusca
12:00 Laura Prisacă și Grupul Flori Racovicene
12:30 Comorile Arpașului
12:45 George și Maria Farcaș
13:10 Aurelian Negrea
13:25 Ilie Sădeanu și Ileana Crăciun
13:50 Sara Stoișor
14:10 Purtata Avrigului
Soliști: Diana Baltag, Diana Vagner și Andreea Prier
15:00 Alexandru Urs
15:20 Robert Pumnea
15:40 Aurelian Adam
16:10 Șezătoarea din Racovița
16:30 Închidere festival

telemea de vacă proaspătă de la piața din sibiu, produs tradițional românesc, disponibil la ora de sibiu, pentru iubitorii de brânzeturi naturale și autentice.
mănăstire de plăcinte și pizza proaspătă la târgul tradițional din sibiu, pregatită cu ingrediente locale și originale.
miere naturală în borcane și fiole pe o masă tradițională românească cu țesătură cusută manual. mierea de salcâm și polifloră, proveniența locală, în ambalaje de calitate, pentru consum sănătos și natural.

