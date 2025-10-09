Primăria orașului Avrig, împreună cu Asociația Crescătorilor de Animale Avrig și GAL Țara Oltului vă invită duminică, 12.10.2025, între orele 10:00 – 16:00, la Festivalul „Țara Oltului în Produse și Tradiții”, ediția de toamnă.

Evenimentul va avea loc în aer liber, în localitatea Bradu și promovează produsele și tradițiile locale, contribuind la întărirea legăturilor dintre localități și la crearea de noi colaborări între producătorii locali, crescătorii de animale și cumpărători.

Producătorii invitați la eveniment le vor oferi participanților mezeluri de casă, brânzeturi, bere artizanală, conserve din legume și fructe, răsaduri, produse de panificație și alte produse tradiționale locale.

Festivalul de la Bradu este și un prilej de prezentare a cântecului şi dansului popular, a datinilor şi obiceiurilor străvechi din Țara Oltului.

PROGRAM

10:00 Deschidere târg produse traditionale

10:30 Prezentare producători standuri și meșteri populari

11:00 Deschidere oficială

11:05 Anastasia Oprișcan

11:20 Miruna Ana

11:30 Izabela Mureșan

11:40 Ansamblul Cununa Satului Turnu Roșu și Andamblul Hora de la Rusca

12:00 Laura Prisacă și Grupul Flori Racovicene

12:30 Comorile Arpașului

12:45 George și Maria Farcaș

13:10 Aurelian Negrea

13:25 Ilie Sădeanu și Ileana Crăciun

13:50 Sara Stoișor

14:10 Purtata Avrigului

Soliști: Diana Baltag, Diana Vagner și Andreea Prier

15:00 Alexandru Urs

15:20 Robert Pumnea

15:40 Aurelian Adam

16:10 Șezătoarea din Racovița

16:30 Închidere festival