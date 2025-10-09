Primăria orașului Avrig, împreună cu Asociația Crescătorilor de Animale Avrig și GAL Țara Oltului vă invită duminică, 12.10.2025, între orele 10:00 – 16:00, la Festivalul „Țara Oltului în Produse și Tradiții”, ediția de toamnă.
Evenimentul va avea loc în aer liber, în localitatea Bradu și promovează produsele și tradițiile locale, contribuind la întărirea legăturilor dintre localități și la crearea de noi colaborări între producătorii locali, crescătorii de animale și cumpărători.
Producătorii invitați la eveniment le vor oferi participanților mezeluri de casă, brânzeturi, bere artizanală, conserve din legume și fructe, răsaduri, produse de panificație și alte produse tradiționale locale.
Festivalul de la Bradu este și un prilej de prezentare a cântecului şi dansului popular, a datinilor şi obiceiurilor străvechi din Țara Oltului.
PROGRAM
10:00 Deschidere târg produse traditionale
10:30 Prezentare producători standuri și meșteri populari
11:00 Deschidere oficială
11:05 Anastasia Oprișcan
11:20 Miruna Ana
11:30 Izabela Mureșan
11:40 Ansamblul Cununa Satului Turnu Roșu și Andamblul Hora de la Rusca
12:00 Laura Prisacă și Grupul Flori Racovicene
12:30 Comorile Arpașului
12:45 George și Maria Farcaș
13:10 Aurelian Negrea
13:25 Ilie Sădeanu și Ileana Crăciun
13:50 Sara Stoișor
14:10 Purtata Avrigului
Soliști: Diana Baltag, Diana Vagner și Andreea Prier
15:00 Alexandru Urs
15:20 Robert Pumnea
15:40 Aurelian Adam
16:10 Șezătoarea din Racovița
16:30 Închidere festival
Ultima oră
- Revelion 2026 la Sibiu: prețuri de la 600 la 27.000 lei pe 3 nopți – cerere mai scăzută față de anii trecuți 38 de minute ago
- După capacele care nu se mai desprind, urmează o nouă schimbare la sticlele de plastic 39 de minute ago
- Îl vor înapoi: FC Hermannstadt vrea să ”repatrieze” un fotbalist de top 44 de minute ago
- Povestea fabuloasă a Muzeului Științei din Sibiu – visul a două femei care cred în educație o oră ago
- Moment emoționant la Sibiu: se aprind lumânări în memoria copiilor plecați prea devreme dintre noi o oră ago