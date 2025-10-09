Traficul pe DN7, între Pitești și Râmnicu Vâlcea, se desfășoară cu restricții în zona Dedulești, după începerea lucrărilor de consolidare a rambleului și refacere a carosabilului. Restricțiile sunt valabile până pe 31 decembrie 2025, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș.
Lucrările se desfășoară la kilometrul 152 și au fost considerate necesare pentru creșterea siguranței circulației. Pe întreaga perioadă a intervențiilor, traficul rutier se va desfășura alternativ, pe o singură bandă în ambele sensuri. Circulația va fi dirijată cu ajutorul semafoarelor amplasate la capetele sectorului afectat.
Polițiștii recomandă șoferilor să manifeste prudență, să respecte semnalizarea temporară și să reducă viteza de deplasare în zona lucrărilor.
Ultima oră
