un important jucător pe piața de energie investește în județul sibiu, într-un sistem de stocare cu baterii

Compania ENGIE va dezvolta la Șelimbăr, în județul Sibiu, unul dintre cele mai mari proiecte de stocare a energiei electrice din centrul României.

Reprezentanții companiei au anunțat că vor construi aici un sistem de stocare cu o putere de 80 MW și o capacitate de 160 MWh, parte dintr-un plan amplu al companiei de modernizare a sistemului energetic național și de susținere a tranziției către surse de energie mai curate.

Proiectul de la Șelimbăr se află în faza „Ready-to-Build”, iar lucrările vor începe în luna noiembrie 2025. Potrivit companiei, operarea comercială este programată pentru trimestrul IV al anului 2026. Investiția va juca un rol important în creșterea flexibilității și securității rețelei energetice, permițând stocarea și livrarea energiei în rețea timp de două ore la capacitate maximă.

„Soluțiile de flexibilitate, precum stocarea energiei în baterii, devin esențiale pentru stabilitatea și reziliența sistemului energetic. Proiectul de la Șelimbăr consolidează poziția ENGIE ca partener de încredere în tranziția energetică și reafirmă angajamentul nostru față de un viitor sustenabil și decarbonizat. Avem în plan să atingem o capacitate totală instalată de stocare de 300 MW până în 2030”, a declarat Cristian Buzan, vicepreședinte ENGIE Romania.

Pe lângă investiția de la Șelimbăr, ENGIE Romania va implementa și un al doilea proiect de stocare a energiei în comuna Băleni, județul Galați, cu o capacitate de 10 MWh.

Cele două proiecte se înscriu în obiectivul global al Grupului ENGIE de a atinge o capacitate instalată de 95 GW în energie regenerabilă și stocare până în anul 2030, consolidând contribuția României la tranziția energetică europeană.