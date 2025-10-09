un tânăr din sibiu ne face cinste în europa: doctorandul mihai ilina, finalist la forthem researcher grand prix în franța

Mihai Ilina, doctorand în domeniul Matematică la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, a impresionat juriul și publicul în cadrul finalei locale FORTHEM Researcher Grand Prix 2025, desfășurate vineri, 3 octombrie, în Sala Cavas a Facultății de Litere și Arte.

Cinci tineri doctoranzi ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu – Adrian Armean (Economie), Georgian Chivu, Mihai Ilina și Alin Pepenar (Matematică), respectiv Tudor Urea (Istorie) – și-au prezentat cercetările în doar patru minute, încercând să convingă publicul și juriul că știința poate fi fascinantă și accesibilă.

Juriul a fost format din lect. univ. dr. Daniel Hunyadi, asist. univ. drd. Alberto Duhomnicu și lect. univ. dr. Codruța Presecan, actriță a Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, iar evenimentul a fost moderat cu energie și eleganță de asist. univ. dr. Oana Marin, de la Departamentul de Artă Teatrală.

La finalul serii, Mihai Ilina, doctorand în domeniul Matematică, a fost desemnat câștigătorul finalei locale, impresionând prin claritate, pasiune și capacitatea de a transforma o temă abstractă într-o poveste cu impact.

Un drum născut din curiozitate și pasiune

Mihai are 26 de ani și vine din Târgu Jiu. A ales matematica nu din întâmplare, ci dintr-o fascinație timpurie pentru logica din spatele lucrurilor.

„Am absolvit atât licența, cât și masterul în Analiză Funcțională, iar în prezent sunt doctorand în Matematică, mai exact în Analiză Numerică, la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), la Facultatea de Științe.”

Pasiunea sa pentru matematică a început încă din anii de liceu, când și-a dat seama că formulele nu sunt doar exerciții de logică, ci ferestre spre un mod unic de a înțelege lumea.

„ Îmi plăcea să caut logica din spatele fiecărui rezultat, nu doar să aplic rețete. Alegerea matematicii pentru doctorat a venit firesc – este domeniul care îmi permite să combin gândirea abstractă cu aplicațiile concrete, mai ales în analiza numerică și dezvoltarea algoritmilor pentru operatori neuronali, un domeniu aflat la granița dintre matematică pură și inteligență artificială.”

Profesori, mentori și libertatea de a explora

Anii petrecuți la ULBS l-au ajutat să-și contureze nu doar cariera academică, ci și viziunea asupra cercetării.

„Am avut norocul să întâlnesc profesori extraordinari la ULBS, care mi-au insuflat nu doar cunoștințe, ci și pasiunea pentru cercetare. În mod special, mentorul meu de doctorat, prof. univ. dr. Acu Ana Maria, m-a ghidat constant, încurajându-mă să explorez conexiunile dintre analiza matematică și algoritmii computaționali. De asemenea, am fost inspirat și de colegii din mediul universitar și din proiecte internaționale, care m-au motivat să caut aplicații interdisciplinare ale matematicii.” spune acesta.

Pentru Mihai, mediul academic de la Sibiu este unul care îmbină rigoarea cu libertatea creativă: „Aș descrie experiența mea ca fiind intensă, provocatoare. La ULBS am avut libertatea să explorez direcții noi de cercetare, să colaborez cu oameni pasionați și să îmbin activitatea academică cu cea de predare.”

Cum a descoperit competiția FORTHEM

Drumul său către FORTHEM Researcher Grand Prix a început dintr-o simplă curiozitate: „Am aflat despre competiție prin intermediul biroului internațional al ULBS, care promovează activ oportunitățile oferite de alianța FORTHEM. M-a atras ideea de a prezenta cercetarea într-un mod accesibil publicului larg, dar și provocarea de a sintetiza ani de muncă în doar câteva minute. Pentru mine, FORTHEM Grand Prix nu a fost doar o competiție, ci o experiență de comunicare științifică. Un mod de a arăta că matematica poate fi fascinantă și relevantă pentru oricine.”

Etapa locală a competiției i-a adus lui Mihai nu doar recunoaștere, ci și bucuria de a descoperi colegi din alte domenii, la fel de pasionați.

„Etapa locală a fost o experiență foarte plăcută și bine organizată. Atmosfera a fost caldă, iar juriul a fost format din profesori și cercetători. Am avut ocazia să ascult și alte prezentări foarte interesante din domenii diferite, ceea ce a făcut competiția cu atât mai valoroasă.” mărturisește Mihai.

Pregătirea pentru cele patru minute de prezentare a fost o provocare în sine:

„Pregătirea a fost un proces destul de intens. Am încercat să construiesc o poveste clară și captivantă în jurul cercetării mele, evitând jargonul matematic prea tehnic. Cea mai mare provocare a fost să explic concepte abstracte într-un mod accesibil, dar fără a pierde profunzimea științifică. Am repetat prezentarea de mai multe ori, atât singur, cât și în fața colegilor, pentru a ajusta ritmul, limbajul și tonul.”

Emoția câștigului

Când numele său a fost anunțat ca fiind câștigător, Mihai a avut un sentiment dublu – recunoștință și responsabilitate.

„M-am simțit onorat, mai ales pentru că știam cât de valoroase au fost și celelalte proiecte prezentate. Am simțit că munca mea de cercetare, adesea abstractă și tehnică, a reușit să ajungă la oameni și să transmită ceva din pasiunea mea pentru matematică.”

Victoria sa îl trimite acum în Finala Internațională FORTHEM Researcher Grand Prix 2025, care va avea loc pe 6 noiembrie 2025, la Université Bourgogne Europe din Dijon, Franța, acolo unde reprezentanții celor nouă universități membre ale Alianței FORTHEM se vor întâlni pentru o nouă rundă de povești științifice.

„Este o responsabilitate, dar și o mare onoare. Reprezentarea ULBS și a României într-un context internațional înseamnă pentru mine o oportunitate de a arăta calitatea cercetării noastre și de a promova matematica românească pe o scenă europeană.”

Publicul va putea urmări finala în direct și va putea vota online candidatul preferat.

Dincolo de competiție – o lecție despre comunicare și sens

Pentru Mihai, participarea la FORTHEM Researcher Grand Prix este mai mult decât o competiție – este o experiență care i-a schimbat felul în care privește știința.

„Îmi doresc în primul rând să fie o experiență de învățare, să descopăr alte moduri de a comunica știința și să învăț de la cercetători din domenii diferite. Sigur, ar fi minunat să obțin un rezultat bun, dar cel mai important este să transmit mesajul că matematica este un limbaj universal al inovației. Sper ca prezentarea mea să inspire și alți tineri.”

Dincolo de cifre, ecuații și teorii, Mihai Ilina a reușit să demonstreze că matematica poate fi emoționantă. Cu rigoare, dar și cu o doză de umanitate, el a arătat că știința devine cu adevărat vie atunci când este spusă din inimă.

Pe 6 noiembrie, la Dijon, Mihai va duce cu el nu doar sigla ULBS, ci și o convingere puternică: că matematica este o poveste despre curiozitate, perseverență și bucuria de a descoperi.