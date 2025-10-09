vești despre răniții din accidentele din ultimele zile: taximetristul e mai bine, dar tânărul lovit de copac rămâne în stare gravă

Trei persoane, rănite în accidente rutiere produse în ultimele zile pe raza județului Sibiu, sunt internate în Spitalul Județean. Medicii le țin sub supraveghere și le aplică tratament de specialitate.

Tânărul în vârstă de 29 de ani, lovit de un copac în timp ce se deplasa către Păltiniș, este în continuare în stare gravă. El a suferit fracturi craniene și a avut sângerare craniană, motiv pentru care a fost internat la Neurochirurgie și supus unei intervenții chirurgicale. De sâmbătă el se află la ATI, sedat, intubat și ventilat mecanic.

Taximetristul în vârstă de 36 de ani, implicat într-un accident produs în dimineața zilei de 4 octombrie pe DJ106 R între Sibiu și Poplaca, se simte mai bine. El a fost mutat de pe ATI înapoi pe Secția de Ortopedie a spitalului. Vă reamintim că bărbatul, aflat la volanul unui autoturism în regim taxi, a pierdut controlul volanului într-o curbă, a intrat pe contrasens și s-a lovit de un TIR parcat în afara părții carosabile.

Tânăra din Olt, lovită de o mașină pe bulevardul Victoriei în timp ce traversa strada, este și ea internată în Spitalul Județean. „Tânăra în vârstă de 19 ani, adusă la Serviciul UPU în data de 7 octombrie, în urma unui accident rutier, este internată în cadrul secției Neurochirurgie”, informează Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu. La acest moment se află sub supravegherea medicilor și primește tratament de specialitate pentru rănile suferite.