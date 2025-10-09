weekend pentru toate gusturile la sibiu: spectacole, filme, drumeții și evenimente pentru toată familia

Un weekend plin de evenimente culturale, activități pentru familie, drumeții în natură și opțiuni pentru toate gusturile. Nu lipsesc nici târgurile de artizanat sau filmele în premieră și avanpremieră la CineGold.

Sibienii sunt invitați să ia parte la două spectacole de operă remarcabile în cadrul Sibiu Opera Festival: „Don Giovanni”, care are loc vineri, 10 octombrie, ora 19:00, la Sala Thalia și la „Silvia” care se desfășoară duminică, 12 octombrie, la ora 19:00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”.

CSU Sibiu vs. SCMU Timișoara

Fanii baschetului sunt așteptați duminică, 12 octombrie, de la ora 19:15, la Sala Transilvania pentru un meci din Liga Națională între CSU Sibiu și SCMU Timișoara. Biletele pot fi achiziționate aici.

Drumeții de toamnă pentru familii

Sâmbătă, 11 octombrie, este organizată o drumeție de familie într-o zonă pastorală spectaculoasă – Creasta Porumbelului. O activitate perfectă pentru cei care vor să se bucure de peisajele de toamnă.

Duminică, 12 octombrie, cei mici sunt invitați să descopere natura în cadrul unei drumeții ghidate speciale pe dealurile din Sibiel.

Tot duminică, 12 octombrie, iubitorii de natură pot participa la o drumeție prin pădurile din împrejurimile Dumbrăveniului, într-un cadru liniștit și pitoresc. (DETALII AICI)

Filme noi la Cinegold

CineGold Sibiu aduce în weekend filme noi pentru toate vârstele, de la comedii și thrillere, la animații pentru copii. „Vecina”, „Roofman: Hoțul de pe Acoperiș”, „Tron: Ares (3D)”, „Smashing Machine”, „Pădurea de Molizi” sunt doar o parte dintre filmele care pot fi vizionate în acest weekend la CineGold. Verifică programul cinematografului pentru titlurile actuale și orele de proiecție.

Expoziție cu animale exotice

O expoziție fascinantă cu șerpi, șopârle, insecte rare și alte animale exotice are loc duminică, 12 octombrie, între 10:00 – 19:00, pe Str. Malului nr. 2.

Atelier de copt pentru copii – Șura Culturală Gușterița

Un atelier culinar dedicat celor mici are loc, sâmbătă, de la ora 11.00, la Șura Culturală Gușterița, unde copiii pot învăța despre aluat, coacere și gusturi tradiționale.

Expozitia „Retrospectiva – Matusalem 969” – Niu Herișanu

La Muzeul de Artă Contemporană, în cadrul Muzeului Național Brukenthal, poate fi vizitată expoziția „Retrospectiva – Matusalem 969” a artistului Niu Herișanu. Lucrările expuse ilustrează etapele de creație ale sculptorului, ceramistului, poetului și muzicianului sibian.

Concerte de orgă la Catedrala Evanghelică

Atmosfera de toamnă este completată de sunetul orgii în Catedrala Evanghelică din Piața Huet: Un concert va avea loc vineri, 10 octombrie, între 12:00 – 13:00 și altul sâmbătă, 11 octombrie, între 19:00 – 20:00.

Tot în acest weekend, Strada Turnului găzduiește petrecerea de 10 ani a organizației „Sus Inima” – un eveniment dedicat comunității și bunei dispoziții.

De asemenea, în Piața Mică, în perioada 10–12 octombrie, are loc un târg artizanal dedicat Sfintei Parascheva, cu bijuterii și accesorii handmade, produse apicole și delicii de sezon, cosmetice naturale și articole fashion.