a crescut numărul internărilor ”cu forța” la psihiatrie în sibiu: mulți sub influența drogurilor

Ziua Mondială a Sănătății Mintale a fost marcată vineri, 10 octombrie, la Sibiu, printr-o conferință de presă organizată în sala de ședințe a Consiliului Județean Sibiu. Tema evenimentului a fost „O comunitate pentru sănătatea mintală”, iar în centrul discuțiilor s-au aflat problemele tot mai grave, printre care: creșterea cazurilor de urgență psihiatrică, influența rețelelor sociale asupra sănătății mintale și impactul consumului de substanțe asupra comportamentului tinerilor.

Conferința a fost deschisă de dr. Ciprian Băcilă, director medical al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu, care a atras atenția asupra creșterii semnificative a numărului de pacienți cu tulburări psihice, inclusiv cauzate de consumul de droguri. „În prezent, observăm o evoluție îngrijorătoare a tulburărilor de comportament, adesea agravate de influența substanțelor psihoactive. Vorbim despre un nivel crescut de violență, ceea ce face intervenția echipelor medicale tot mai dificilă. Din acest motiv, colaborarea cu instituțiile din sistemul juridic este esențială”, a explicat dr. Băcilă.

Acesta a subliniat importanța internărilor involuntare, în cazurile grave, unde pacientul nu conștientizează afecțiunea psihică. „Spre deosebire de alte specialități, în psihiatrie este esențială posibilitatea de internare fără consimțământ, atunci când pacientul reprezintă un pericol pentru el sau pentru cei din jur. E un aspect sensibil, dar absolut necesar”, a declarat Ciprian Băcilă.

Daniela Cîmpean: „Vulnerabilitatea nu e slăbiciune, e semn că ne pasă”

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a subliniat că sănătatea mintală începe acasă, nu doar în spitale sau prin politici publice. „O comunitate sănătoasă nu se construiește doar cu infrastructură, ci cu empatie – cu profesori care observă, colegi care ascultă, părinți care rămân aproape. Iluminarea clădirilor în verde nu este doar un gest simbolic. Este o promisiune că vom continua să vorbim deschis despre sănătatea mintală, cu onestitate, bunătate și curaj”, a spus Cămpean.

Prefectul Sibiului: „Trăim într-o lume cu ritm alert și presiuni constante”

La rândul său, prefectul județului Sibiu, Mircea Crețu, a vorbit despre dezechilibrul tot mai evident între trup și suflet în societatea actuală. „Ziua Mondială a Sănătății Mintale ne amintește de echilibrul esențial între corp și minte. Trăim într-o societate cu un ritm alert, presiuni sociale și expunere la rețelele sociale, care adesea slăbesc legăturile umane autentice. În trecut, comunitățile comunicau față în față. Astăzi, interacțiunile digitale înlocuiesc băncuțele din fața casei.”

Rectorul ULBS: „Avem nevoie de o vârstă a majoratului digital”

Prof. univ. dr. Sorin Radu, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, a vorbit despre pericolele reale ale rețelelor sociale asupra sănătății mintale, mai ales în rândul adolescenților. „Mai multe state europene testează măsuri de verificare a vârstei și de limitare a accesului minorilor la rețelele sociale. Tinerii sunt tot mai expuși la anxietate, depresie, insomnie și scăderea empatiei din cauza presiunii constante de a fi conectați. Este esențial ca universitățile să dezvolte programe de sprijin psihologic, iar ULBS deja acționează în această direcție”, a spus acesta.

La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai administrației locale, ai mediului academic și medical, precum: Daniela Cîmpean – Președinta CJ Sibiu, Mircea Crețu – Prefectul Județului Sibiu, Mihai Onițiu – Viceprimar al Municipiului Sibiu, Prof. univ. dr. Sorin Radu – Rectorul ULBS, Dr. Ciprian Băcilă – Director medical al Spitalului de Psihiatrie și președinte elect al ARPP, Dr. Florin Neag – Managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie, Dr. Bogdan Csillag – Medic șef UPU Sibiu, Prof. univ. dr. Elena Predescu – Psihiatru pediatric, UMF Cluj-Napoca, Emil Hurezeanu – Fost ministru de Externe, Horațiu Cojocaru – Manager DSP Sibiu și Monica Muntean – Inspector școlar.

În semn de solidaritate cu lupta pentru sănătatea mintală, 13 clădiri din Sibiu vor fi iluminate în această seară, la ora 19:00, în culoarea verde. Printre ele: instituții administrative, culturale și academice – un gest simbolic care transmite mesajul clar că grija pentru sănătatea mintală este responsabilitatea întregii comunități.

