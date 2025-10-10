Când oare le-a fost ușor părinților să gestioneze diferite situații cu adolescenții din familie și când cei tineri au simțit că se pot exprima liber și își pot urma drumul fără vreun impediment? Exemple există, dar acelea sunt excepții. În general, conflicte între generații par să fie dintotdeauna și tind să se amplifice în zilele noastre, când avem de-a face cu multipli factori ce pot influența o mai bună comunicare, înțelegere sau acceptarea diferențelor de opinii. Asaltul tehnologic și influența social media sunt doi dintre acești factori perturbatori.

Să fie și nevoile diferite? Sau crezul despre valorile pe care să ne ghidăm viața? Cine poate spune că un părinte e bun sau nu, atunci când caută să își educe copilul, să-l sprijine și să fie prezent în viața lui? Și cine poate spune despre un adolescent care vrea libertate, susținere în a-și urma visurile și să i se insufle încredere că nu e corect ceea ce își dorește să primească de la părinții săi? Acestea sunt unele dintre întrebările surprinse și aduse în prim-plan de poveștile reale ce pot fi văzute la Festivalul Internațional de Film Documentar Astra Film Festival (Sibiu, 17–26 octombrie 2025).

Vă recomandăm trei documentare din selecția AFF2025, care prezintă momente esențiale din viața de familie și din drumul către maturitate, neliniște, curiozități și portrete ale viziunilor diferite dintre părinți și copii. Povești emoționante, amuzante sau tulburătoare.

Cum ferim băieții de fenomenul Tate

„Portretul unui tată confuz” (r. Gunnar Hall Jensen, Norvegia – 2025) este o confesiune cinematografică tulburătoare despre relația tată-fiu, fragilitatea vieții și căutările, adesea confuze, ale identității masculine. Filmul, construit din materiale de arhivă filmate de regizor timp de peste 20 de ani, urmărește destinul fiului său, Jonathan, un tânăr carismatic, dar vulnerabil, care, în încercarea de a-și găsi locul în lume, cade pradă unor compromisuri dureroase și influențe toxice. Drumul său intersectează umbrele lumii online și fenomenul Tate, culminând cu tragedia unei morți premature.

Este un film profund, care va genera la Astra Film o dezbatere tip DocTalk, moderată de Anca Suciu, avându-i ca invitați pe Ștefan Baghiu, Ionela Băluță și Costi Rogozanu. Vor fi abordate întrebări incomode, dar necesare: Cum poate un părinte să rămână relevant și prezent pentru copilul său într-o societate dominată de influenceri, algoritmi și rețele sociale? Cum pot părinții să educe băieții astfel încât să își recunoască nevoia firească de repere și modele masculine și să evite riscul de a interioriza modele toxice? Și unde-și află răspunsurile întrebările fără răspuns?

Filmul se regăsește în programul festivalului vineri, 24 octombrie, ca parte din DocTalk-ul Cum ferim băieții de fenomenul Tate, la Sala Thalia, Sibiu (https://astrafilm.ro/aff2025-event/cum-ferim-baietii-de-fenomenul-tate/), sau sâmbătă, 25 octombrie la CineGold (https://astrafilm.ro/aff2025/portretul-unui-tata-confuz/)

Fata care nu vrea să devină hippioată

Filmul documentar „Devenind Roosi” (r. Margit Lillak, Estonia – 2025) spune povestea unei adolescente care alege să se desprindă de viața izolată a familiei pentru a-și construi propriul drum.

Roosi a fost crescută și educată într-un sat ecologic. De când era mică, părinții ei, care făceau parte dintr-o comunitate eco de hippioți activiști, au educat-o în spiritul responsabilității față de cauză și i-au transmis ideea că generației ei îi revine misiunea de a salva planeta. Dar, surpriză: după împlinirea vârstei de 18 ani, Roosi realizează că își dorește o viață normală și hotărăște să își confrunte familia și să își revendice dreptul de-a alege propriul ei drum în viață.

Cu tonuri amuzante și dinamice, documentarul durează de 85 de minute și este inclus în Secțiunea competițională Europa de Est. Poate fi văzut pe 21 și pe 23 octombrie, la Sala Thalia și la CineGold, Sibiu. Detalii despre film și bilete: https://astrafilm.ro/aff2025/devenind-roosi/

Știți ce este co-parentingul?

Documentarul „Cabina sub presiune” (r. Eszter Nagy, Ungaria – 2024) este un adevărat studiu de caz asupra co-parentingului, o modalitate nouă de a-ți alege online un partener pentru creșterea copilului, fără ca „înțelegerea” să implice și o relație de cuplu. Un drum cu obstacole, cu prejudecăți și diferențe culturale, dar o poveste sinceră despre dorința de a iubi și de a fi iubit.

Filmul pune întrebări precum: Ce înseamnă să fii într-o relație de co-parenting? Cum pot două persoane din țări diferite, fără legături romantice, să devină părinți ai unui copil pe care să-l crească în cele mai bune și mai normale condiții? Este acesta un model care se va răspândi în viitor?

Indiferent de modul în care se alcătuiește o familie, aceasta e întotdeauna o construcție complicată, cu o miză enormă și cu satisfacții pe măsură. Luați-vă din timp bilet. Filmul poate fi văzut pe 21 și pe 24 octombrie, la Sala Thalia și la CineGold, Sibiu. Detalii: https://astrafilm.ro/aff2025/cabina-sub-presiune/

Astra Film Festival 2025 propune publicului cinefil o selecție de peste 70 de documentare din toată lumea, 65 dintre ele fiind premiere mondiale, internaționale, europene sau naționale. Se dezbat teme de actualitate transpuse în povești pline de emoție, de forță și de credibilitate. Programul complet al festivalului, aici: www.astrafilm.ro.