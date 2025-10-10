amical puternic pentru csc șelimbăr. joacă în deplasare

Echipa de Liga 2, CSC 1599 șelimbăr va disputa sâmbătă în deplasare un joc de verificare cu Corvinul Hunedoara, liderul eșalonului secund.

Profitând de faptul că Liga 2 este întreruptă săptămâna aceasta pentru acțiunile loturilor naționale, CSC 1599 Șelimbăr va juca sâmbătă, de la ora 11.30, un meci de verificare cu Corvinul Hunedoara. Meciul se va disputa pe terenul din Sântămăria Orlea.

Corvinul și CSC Șelimbăr au jucat deja în sezonul regular, la Hunedoara, când gazdele s-au impus cu 3-2, după ce șelimbărenii au condus. Ulterior, antrenorul sibienilor, Eugen Beza a acuzat arbitrajul potrivinic.

Corvinul este lider în Liga 2, fiind singura echipă neînvinsă și având 23 de puncte. CSC 1599 Șelimbăr este pe locul 20, cu doar 5 puncte din 9 jocuri.