O aparentă eroare birocratică ar putea lăsa fără apă caldă milioane de locuințe din Uniunea Europeană, inclusiv din România, începând cu anul 2027. Cauza: un material esențial pentru fabricarea boilerelor nu mai este inclus pe lista substanțelor autorizate de Comisia Europeană.

Metalul în cauză este hafniul, un element rar folosit sub formă de oxid de hafniu. Această substanță este utilizată pentru emailarea vaselor de bucătărie și pentru izolarea rezervoarelor de apă caldă ale centralelor și boilerelor de apartament, deoarece ajută la păstrarea temperaturii apei pentru mai mult timp, scrie digi24.

Uniunea Europeană urmează să aplice, din 2027, o listă strictă a substanțelor considerate sigure pentru contactul cu apa potabilă. Dacă hafniul nu va fi inclus pe această listă, producția de boilere care folosesc acest material ar putea fi interzisă, avertizează producătorii.

Aceștia susțin că situația poate fi remediată printr-un dosar depus deja la autoritățile europene, prin care solicită includerea hafniului pe lista substanțelor sigure pentru sănătatea umană.

Dacă nu se va interveni la timp, românii și ceilalți europeni ar putea întâmpina dificultăți serioase în accesul la apă caldă, afectând locuințele și industria echipamentelor pentru încălzirea apei.