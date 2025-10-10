Vineri, 10 octombrie 2025, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu a organizat evenimentul „Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți”, dedicat tinerilor care își caută un loc de muncă după finalizarea studiilor.

La bursă au participat 408 persoane, dintre care 20 de persoane cu handicap, care au avut ocazia să aleagă dintr-o ofertă de 246 de locuri de muncă vacante, puse la dispoziție de 21 de angajatori din județ. Dintre acestea, 40 de posturi au fost destinate persoanelor cu dizabilități și au fost oferite de două organizații nonguvernamentale.

În urma interviurilor și discuțiilor purtate cu angajatorii, 57 de participanți au fost selectați în vederea angajării în domenii variate, precum: audit, economie, inginerie mecanică, achiziții, pază, control calitate, montaj subansamble, muncă necalificată, marochinărie, transporturi sau mecanică auto.

La eveniment au fost prezenți și elevi și studenți din ani terminali, care au avut ocazia să cunoască mai bine piața muncii și să interacționeze direct cu angajatorii, beneficiind de o imagine realistă asupra cerințelor actuale ale pieței.

Tot în cadrul bursei au fost prezentate și două proiecte derulate de AJOFM Sibiu: „Program de Ocupare și Training (POT) în Județul Sibiu” și „EDIT Youth Networks”, dedicate formării profesionale și sprijinirii inserției tinerilor pe piața muncii.

Prin organizarea acestor evenimente, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu continuă să sprijine tranziția tinerilor de la sistemul educațional către viața profesională, oferind oportunități concrete de angajare și dezvoltare.