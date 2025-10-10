aterizare forțată la budapesta pentru un avion wizz air care decolase din sibiu spre memmingen

Momente de panică pentru pasagerii zborului W43813 Sibiu – Memmingen operat de Wizz Air, joi, 9 octombrie 2025. Airbusul A320, înmatriculat 9H-WZQ, a fost redirecționat de urgență către Budapesta, în timp ce se afla deasupra lacului Balaton, din motive tehnice încă neclarificate, informează BoardingPass într-o postare pe Facebook.
După aterizarea de urgență, pasagerii au fost debarcați în siguranță, însă tensiunea a fost uriașă la bord și pe aeroport. Situația a provocat întârzieri semnificative pe rutele dintre Memmingen și Sibiu, precum și între Suceava și Memmingen.
Ulterior, pasagerii au fost transportați către Memmingen cu un Airbus A321neo, la câteva ore după incident. Avionul implicat în defecțiune rămâne blocat pe aeroportul din Budapesta la 24 de ore de la eveniment, în timp ce ancheta tehnică continuă.
