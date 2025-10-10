burnout-ul medicilor, pericol real al meseriei. un chirurg din craiova a încercat să-și pună capăt zilelor

Valeriu Șurlin, un cunoscut medic chirurg de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova a fost salvat în ultima clipă după ce a încercat să-și pună capăt zilelor, chiar în propria locuință.

Alarma a fost dată de o vecină care a sunat la 112, atunci când a observat că medicul se află într-o stare critică, având răni grave în zona gâtului, mâinilor și a pieptului.

Echipajele de poliție și paramedicii ajunși la fața locului l-au găsit pe medic rănit și în stare de agitație. După ce a fost stabilizat, acesta a fost transportat la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale complexe, realizată chiar de colegii săi.

Epuizarea și stresul, principalele cauze

Apropiații medicului spun că acesta se confrunta de mai mult timp cu o stare accentuată de oboseală și stres, posibil asociată sindromului de burnout, o problemă tot mai frecventă în rândul personalului medical supus presiunilor constante.

Cazul trage un semnal și către medicii din Sibiu, care în trecut au reclamat suprasolicitarea la locul de muncă. Cei mai mulți au semnalat în rapoarte și petiții oficiale probleme cauzate de programul prelungit și lipsa de personal medical pentru acoperirea turelor lungi.