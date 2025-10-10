Vineri, jandarmii sibieni au participat la o nouă campanie de informare organizată în cadrul Proiectului Comunitar Ready Steady Go, intitulată „Călătorește în siguranță oriunde ai fi”.

Într-un cadru prietenos, aproximativ 480 de elevi ai Școlii Gimnaziale „Regina Maria” din municipiul Sibiu au participat la activități educative menite să le ofere informații utile despre siguranța personală.

Jandarmii le-au prezentat copiilor materialele și autospecialele din dotare, le-au oferit recomandări pentru prevenirea comportamentelor inadecvate atât la școală, cât și acasă, și le-au explicat cum pot sesiza faptele antisociale sau solicita ajutor atunci când este nevoie.

De asemenea, elevii au primit sfaturi privind siguranța în drumeții și au aflat informații despre echipamentele și tehnica folosite de jandarmii montani.

Astfel de activități preventiv-educative vor continua să fie desfășurate în unitățile de învățământ din județul Sibiu, pentru ca tot mai mulți elevi să beneficieze de informații utile și să crească gradul de siguranță în mediul școlar.