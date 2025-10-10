captură record: un miliard de euro în bancnote false, descoperit în portul constanța

Captură record făcută de polițiști și vameși în Portul Constanța Sud. Au fost găsite bancnote falsificate de un miliard de euro.

Potrivit IGPR, polițiștii și vameșii au identificat vineri în portul Constanța Sud 160 de colete cu bancnote contrafăcute din categoria de fals codificată la nivel european „altered design”.

Dintre acestea, 40 de cutii conțineau 1.200.000 de bancnote din cupiură de 500 de euro, fără serie și 20 de cutii conțineau 600.000 de bancnote din cupiură de 200 de euro, fără serie. De asemenea, în 60 de cutii se aflau 1.800.000 de bancnote din cupiură de 100 de euro, cu serie, iar 40 de cutii conțineau 1.200.000 de bancnote din cupiură de 50 de euro, cu serie.

Cele 4.800.000 de bancnote, care însumau 960.000.000 de euro, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Activitățile au fost desfășurate într-o echipă formată din ofițerii Oficiului Național Central pentru combaterea falsurilor de monedă, ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov și ai Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, alături de inspectori vamali.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz în cadrul unui dosar penal, instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu.