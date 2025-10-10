cod galben de vânt puternic în zona sibiului

Meteorologii au emis avertizări Cod galben de vânt puternic, valabile sâmbătă, pentru mai multe regiuni ale țării.
Prima avertizare este în vigoare între orele 5:00 și 23:00 și vizează zonele montane din Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. În aceste regiuni, vântul va sufla cu putere, atingând viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele pot ajunge la 90…120 km/h.
O a doua avertizare se aplică în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei, unde vântul va prezenta intensificări temporare, cu viteze de 50…60 km/h și, izolat, până la 70 km/h.
De asemenea, meteorologii precizează că vineri și sâmbătă vor fi intensificări ale vântului, în general de 40…50 km/h, pe arii restrânse în majoritatea regiunilor țării.
