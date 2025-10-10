copii și părinți, pregătiți-vă: „punguța cu doi bani” se joacă pe scena teatrului „gong”

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 18:00 premiera spectacolului „Punguța cu doi bani”, o adaptare liberă după Ion Creangă, în regia lui Dan Hândoreanu.

„Spectacolul nostru devine o comedie despre actori, improvizație și bucuria de a spune povești, chiar și atunci când nimic nu iese conform planului. Sunt bucuros că îl avem alături de noi ca artist și prieten pe domnul Hândoreanu, o personalitate remarcabilă în domeniul teatrului de animație, dânsul activând la Teatrul pentru Copii din Sibiu încă din anul 1976.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

„Punguța cu doi bani” este o comedie despre cât de frumos este să greșim împreună. Construit în formula teatrului în teatru, cu fantezie și umor, realizatorii își propun un spectacol – joc, un joc pentru cei mici să crească mari și pentru cei mari să nu uite niciodată că au fost și ei cândva mici. O echipă de filmare încearcă să spună povestea „Punguța cu doi bani”, dar totul scapă de sub control: actori care uită textul, decoruri improvizate și un cocoș care fură spectacolul. O comedie despre haosul din culise și magia care se naște din improvizație.

Producția de la Sibiu este un spectacol creat și imaginat de Dan Hândoreanu, iar muzica poartă semnătura profesorului și muzicianului Constantin Iridon. Spectacolul îi reunește în distribuție pe Gabriel Muncuș, Mircea Corcoveanu, Daniel Neagu și Dan Hândoreanu.

Spectacolul are o durată de aproximativ o oră și nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 7 ani. Spectacolul va mai avea o reprezentație în avanpremieră, sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 11:00 și în reluare, duminică, 19 octombrie de la ora 11:00.

Accesul publicului la oricare din reprezentațiile de mai sus se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, dar și condițiile de modificare a biletelor flexibile, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro. Prețul unui bilet pentru aceste spectacole este de 12 lei, tarif unic – flexibil.