de la sibiu, direct în echipa națională! kevin ciubotaru, debut cu laude: ”m-a convins”

Pentru meciurile cu Moldova și Austria, selecționerul României, Mircea Lucescu, a apelat la soluții noi, forțat și de numeroasele absențe din lot. Printre jucătorii care au primit o șansă neașteptată s-a numărat și Kevin Ciubotaru, fundașul lateral al celor de la FC Hermannstadt.

Ciubotaru, una dintre surprizele plăcute ale actualului sezon de Superligă, a fost introdus la pauză, în locul lui Raul Opruț. Mult mai ofensiv decât dinamovistul, tânărul sibian a urcat deseori în repriza secundă, încercând combinații cu Baiaram și Dobre, impresionând prin curaj și implicare în jocul de atac.

Totuși, în faza defensivă a avut momente de nesiguranță, lăsând câteva spații libere, însă fără a fi pus serios la încercare de adversari. La finalul partidei, Mircea Lucescu s-a arătat încântat de prestația fotbalistului sibian:

„M-a convins. Arată ca un jucător matur. Are calități deosebite”, a declarat selecționerul.

Pentru Kevin Ciubotaru, convocarea și debutul la echipa națională reprezintă o confirmare a progresului său sub culorile lui FC Hermannstadt, echipă care continuă să furnizeze jucători de valoare fotbalului românesc.