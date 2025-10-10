fără scăpare pentru „șeful mercenarilor”. instanța a respins cererea lui horațiu potra

Horațiu Potra, cunoscut pentru legăturile sale cu grupări de mercenari și pentru apropierea de fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, nu a reușit să scape de mandatul de arestare emis în lipsă de autoritățile române.

Conform Mediafax, Curtea de Apel București a respins vineri solicitarea avocaților de constatare a încetării măsurii preventive. Astfel, în baza mandatului emis anterior, Potra, împreună cu fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru-Cosmin Potra, au fost reținuți în Dubai.

Soluția instanței

„Respinge ca nefondate cererile privind constatarea încetării de drept a măsurii arestării preventive, formulate de inculpaţii Potra Horațiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin. (…) Obligă pe fiecare inculpat la plata sumei de 100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 10 octombrie 2025”, se arată în hotărârea instanței.

Procedura de extrădare este în curs

Ministerul Justiției a anunțat la finalul lunii septembrie că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea celor trei cetățeni români la solicitarea statului român. În prezent, aceștia se află în custodia autorităților din EAU, fiind demarate procedurile pentru extrădare.

În luna septembrie a acestui an, un număr de 22 de persoane, printre care Horațiu Potra și Călin Georgescu, au fost trimise în judecată pentru acuzații grave, printre care:

-tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale

-nerespectarea regimului armelor și munițiilor

-alte infracțiuni conexe

Până la finalizarea procedurilor, Horațiu Potra rămâne sub controlul mandatului de arestare emis în lipsă de instanțele române.