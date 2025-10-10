femeie mutilată de 3 câini la cisnădie: stăpânul a fugit și a lăsat-o rănită grav în stradă / foto

O femeie în vârstă de 65 de ani a fost atacată de mai mulți câini în timp ce se plimba cu o prietenă în zona Ștrandului Vechi din Cisnădie. Victima a ajuns la Spitalul Orășenesc Cisnădie cu răni grave, fiind mușcată de picior, șold și ureche. Deși femeia a suferit leziuni serioase, proprietarul câinilor a părăsit locul incidentului fără a-i acorda ajutor și fără a suna la 112.

Fiica victimei a povestit că mama sa a fost atacată joi, în jurul orei 16:00, de un câine de culoare neagră, aflat în grija unui bărbat care deținea în total trei câini de rasă, considerați periculoși. Animalele nu purtau lesă sau botniță. „Mama era la plimbare cu o vecină, când bărbatul cu cei trei câini, fără lesă, a trecut prin zonă. Animalele au atacat-o – a fost mușcată de ureche, șold și picior. I-a cerut stăpânului să sune la ambulanță sau poliție, dar acesta a luat câinii și a plecat. A lăsat-o acolo, rănită grav, fără să se intereseze de starea ei”, a declarat fiica femeii.

Potrivit acesteia, rana de la picior are o adâncime de aproximativ 15 cm, iar mama sa are nevoie de cârje pentru a se deplasa. Familia a depus plângere penală și susține că animalele ar fi fost observate frecvent în zonă. „Mama mea putea să moară. Ea crede că animalul nu a mușcat-o de gât pentru că a simțit cercelul din ureche”, a spus fiica victimei.

Fiica femeii rănite atrage atenția că, în apropierea locului unde a avut loc atacul, se află un parc frecventat de numeroși oameni, inclusiv copii, ceea ce face ca situația să fie cu atât mai periculoasă.

Poliția îl caută pe stăpânul câinilor

Polițiștii din Cisnădie au fost sesizați de UPU în aceeași zi, după ce victima s-a prezentat la spital cu multiple mușcături. „La data de 09 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie au fost sesizați de către UPU Cisnădie, despre faptul că o persoană de sex feminin s-a prezentat în aceeași zi, la camera de primiri urgențe a Spitalului Orășenesc Cisnădie, în urma mușcăturilor cauzate de mai mulți câini.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat o localnică în vârstă de 76 de ani, iar în urma discuțiilor purtate cu aceasta, a rezultat faptul că, în aceeași zi, în timp ce se deplasa pe strada Băilor spre ferma de nuci din orașul Cisnădie, ar fi fost atacată de 3 câini de talie mare, fără a putea indica rasa acestora, care ar fi mușcat-o de mai multe părți ale corpului.

Informații despre proprietarul/proprietarii câinilor nu a putut oferi.

Polițiștii au verificat zona producerii evenimentului fără a putea identifica, până la momentul de față, proprietarul/proprietarii câinilor.

Cercetărilor sunt continuate la nivelul Poliției Orașului Cisnădie în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, identificării proprietarul/proprietarii câinilor și dispunerii de măsuri legale în consecință”, a transmis Luciana Lazăr, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.