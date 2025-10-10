galerie foto: clădiri simbol ale sibiului învăluite în verde pentru o cauză importantă

Numeroase sedii de instituții din Sibiu au fost luminate în verde, vineri seara, într-un gest simbolic de susținere a sănătății mintale. Ora de Sibiu a surprins în imagini unele dintre cele mai importante clădiri ale orașului — Consiliul Județean, Prefectura, Primăria, Direcția de Sănătate Publică, Filarmonica de Stat (Sala Thalia), Teatrul Național „Radu Stanca”, Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong”, Rectoratul ULBS și altele — toate iluminate în culoarea speranței. Te invităm să vezi mai jos o galerie foto de la acest eveniment:
Evenimentul „O comunitate pentru sănătatea mintală” a avut două momente: conferința de presă de la Consiliul Județean Sibiu și iluminarea clădirilor seara.
Detalii de la conferința organizată la Consiliul Județean Sibiu:
