clopotnița veche a orașului sibiu iluminată în verde noaptea, decorată pentru sărbători, reprezentând arhitectura istorică și tradițiile locale din sibiu, transilvania.
Consiliul Judetean Sibiu pe General Magheru

Numeroase sedii de instituții din Sibiu au fost luminate în verde, vineri seara, într-un gest simbolic de susținere a sănătății mintale. Ora de Sibiu a surprins în imagini unele dintre cele mai importante clădiri ale orașului — Consiliul Județean, Prefectura, Primăria, Direcția de Sănătate Publică, Filarmonica de Stat (Sala Thalia), Teatrul Național „Radu Stanca”, Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong”, Rectoratul ULBS și altele — toate iluminate în culoarea speranței. Te invităm să vezi mai jos o galerie foto de la acest eveniment:

clădire istorică iluminată în verde în centrul sibiului, noaptea, cu oameni pe stradă și ploaie, reprezentând viața urbană vibrantă.
clădire iluminată cu lumini verzi în sibiu noaptea, reprezentând arhitectură modernă și urbanism, parte a peisajului urban din orașul sibiu, evidențiind viața nocturnă și evenimentele culturale.
clădire modernă iluminată noaptea în centrul sibiului cu design inovator și culori vibrant, parte din peisajul urban al orașului.
o alt text: clădire elegantă iluminată în verde pe strada pietonală din sibiu noaptea, reflectând pe asfaltul umed, cu balcoane și ferestre luminoase, într-un peisaj urban nocturn.
galerie foto: clădiri simbol ale sibiului învăluite în verde pentru o cauză importantă
clopotnița veche a orașului sibiu iluminată în verde noaptea, decorată pentru sărbători, reprezentând arhitectura istorică și tradițiile locale din sibiu, transilvania.
podval, iluminat verde, clădire istorică, iluminare nocturnă, arhitectură spectaculoasă, oraș sibiu, monumente, iluminat urban, design arhitectural, ora de sibiu.
clădire a universității "lucian blaga" din sibiu iluminată nocturn în verde, simbolizând sprijinul pentru sănătate, cu semne distinctive și mașini parcate în fața instituției.
clădire iluminată cu lumini verzi și roșii pe fațadă, situată în centru orașului sibiu, reflectivă pe piața pietruită, noaptea, brand ora de sibiu în colț.
piata mare din sibiu ' primaria sibiu
clădire iluminată în verde pe piața mare din sibiu, văzută printr-un arc de pergolă, reflectată pe pietrișul umed, noaptea, cu lumină ambientală, evenimente speciale, turism în sibiu, oraș istoric, ora de sibiu.
panou publicitar iluminat noaptea în sibiu, centru urban, strada aglomerată, trafic cu mașini și autobuze, iluminare stradală, eveniment public și reclame luminoase, ora de sibiu.
ora de sibiu, iluminat verde pe clădire istorică din centru, fotografiat noaptea, stradă liniștită cu bănci și lampi, atmosferă urbană vibrantă, peisaj nocturn, oraș cultural și plin de viață.
strada iluminată în centrul orașului sibiu noaptea, cu clădiri istorice și străluciri de iluminat decorativ, reflectate pe pavajul umed, într-o atmosferă vibrantă și primitoare.
stradă centrală în sibiu iluminată noaptea, cu clădiri istorice și clopotniță în culoare verde, reflectată pe pavaj umed, atmosferă de toamnă.
ora de sibiu iluminat în culoare verde, clădire istorică pe strada din centrul orașului, spectaculoasă luminare nocturnă în sibiu, arhitectură elegantă și modernă, eveniment special în oraș.

Evenimentul „O comunitate pentru sănătatea mintală” a avut două momente: conferința de presă de la Consiliul Județean Sibiu și iluminarea clădirilor seara.

Detalii de la conferința organizată la Consiliul Județean Sibiu:

Ultima oră