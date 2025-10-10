grevă pe aeroporturile din italia: mae cere românilor să își verifice zborurile înainte de plecare

Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia, din cauza unei greve anunțate pe principalele aeroporturi din Roma.

Potrivit MAE, luni, 13 octombrie 2025, în intervalul 12:00 – 16:00, personalul aeroporturilor internaționale Roma Fiumicino și Roma Ciampino va intra în grevă. Acțiunea sindicală ar putea afecta funcționarea normală a serviciilor aeroportuare, precum check-in-ul și controalele de securitate, dar și traficul aerian, fiind posibile întârzieri sau anulări ale unor zboruri.

Autoritățile române recomandă pasagerilor să verifice în permanență informațiile publicate pe site-urile oficiale ale aeroporturilor și ale companiilor aeriene, pentru a afla din timp eventualele modificări de program.

Asistență consulară pentru românii afectați

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74

Pentru situații de urgență, sunt disponibile și următoarele linii telefonice, în funcție de regiune:

Roma: +39 34 514 739 35

Milano: +39 36 610 814 44

Bologna: +39 32 480 351 71

Torino: +39 33 875 681 34

Trieste: +39 34 088 216 88

Bari: +39 33 460 422 99

Catania: +39 32 096 531 37

MAE reamintește că astfel de atenționări au scop informativ și îi încurajează pe cei care călătoresc în străinătate să se înregistreze pe platforma calea ta în siguranță pentru a putea fi contactați rapid în situații neprevăzute.