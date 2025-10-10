liga 3: inter sibiu, echipa păcii în deplasare, mediașul la fel, dar acasă

Cele două echipe care reprezintă județul în Liga 3, ACS Mediaș și Inter Sibiu au dezamăgit vineri, în etapa a VIII-a a Ligii a 3-a.

ACS Mediaș era favorită în duelul de pe ”8 Mai” cu Viitorul Dăești, una din echipele care se luptă pentru evitarea retrogradării. Medieșenii au început bine jocul și au deschis scorul încă din minutul 6, prin Cristi Pajco. Totuși, avantajul a fost anulat în minutul 11, când vâlcenii au restabilit egalitatea.

Echipa lui Cosmin Vâtcă a avut foarte puține ocazii clare de gol, iar ritmul meciului a fost modest. Astfel, formația medieșeană rămâne fără nicio victorie pe teren propriu în actualul sezon! Chiar și așa, echipa de pe malul Târnavei Mari a urcat pe locul 4, având 12 puncte.

Inter Sibiu s-a deplasat la Bradu, într-un duel contra unei rivale în lupa pentru play-off, Unirea Bascov. Argeșenii au marcat unicul gol al disputei în minutul 73, prin I. Teodorescu.

Astfel, Inter rămâne cu 11 puncte și se situează deocamdată pe locul 6 în Seria 6.

Vinerea viitoare este programat duelul direct dintre cele două reprezentante ale Sibiului, Inter – ACS Mediaș, care se va disputa pe Stadionul Municipal.