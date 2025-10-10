stivă de lemne transportate cu camionul pe șosea în sibiu, pentru încălzire și construcții, fotografie de pe ora de sibiu.

Trei bărbați au fost prinși de polițiștii din Mediaș în timp ce transportau lemne fără acte, în satul Boian. Incidentul a avut loc miercuri seara, în jurul orei 21:40, după ce un localnic a sunat la 112 și a anunțat că mai multe persoane transportă material lemnos fără documente legale.

Oamenii legii s-au deplasat imediat la fața locului și au identificat trei bărbați – unul de 45 de ani, din județul Alba, și alți doi localnici, de 27, respectiv 23 de ani.

Potrivit verificărilor efectuate, cei doi tineri din Boian l-ar fi ajutat pe bărbatul din Alba să efectueze lucrări de tăiere și igienizare în fondul forestier „Dumbrava”, iar în schimbul ajutorului primit, acesta le-ar fi oferit lemne de foc din specia gorun și carpen. Materialul lemnos era transportat în sat fără documente de proveniență.

La fața locului a intervenit și responsabilul de pază al Ocolului Silvic Mediaș, iar lemnul a fost descărcat și depozitat temporar în curtea unui imobil, urmând ca în cursul zilei de 10 octombrie să fie cubat.

Polițiștii din Mediaș continuă cercetările pentru stabilirea exactă a situației și dispunerea măsurilor legale în consecință. foto: arhivă

