Trei bărbați au fost prinși de polițiștii din Mediaș în timp ce transportau lemne fără acte, în satul Boian. Incidentul a avut loc miercuri seara, în jurul orei 21:40, după ce un localnic a sunat la 112 și a anunțat că mai multe persoane transportă material lemnos fără documente legale.
Oamenii legii s-au deplasat imediat la fața locului și au identificat trei bărbați – unul de 45 de ani, din județul Alba, și alți doi localnici, de 27, respectiv 23 de ani.
Potrivit verificărilor efectuate, cei doi tineri din Boian l-ar fi ajutat pe bărbatul din Alba să efectueze lucrări de tăiere și igienizare în fondul forestier „Dumbrava”, iar în schimbul ajutorului primit, acesta le-ar fi oferit lemne de foc din specia gorun și carpen. Materialul lemnos era transportat în sat fără documente de proveniență.
La fața locului a intervenit și responsabilul de pază al Ocolului Silvic Mediaș, iar lemnul a fost descărcat și depozitat temporar în curtea unui imobil, urmând ca în cursul zilei de 10 octombrie să fie cubat.
Polițiștii din Mediaș continuă cercetările pentru stabilirea exactă a situației și dispunerea măsurilor legale în consecință. foto: arhivă
