Polițiștii sibieni au desfășurat vineri o acțiune rapidă, de tip „blitz”, în zona sensului giratoriu de la intersecția DN1 cu DN7, în apropiere de Veștem – unul dintre cele mai circulate puncte rutiere din județ.

Timp de doar trei ore, oamenii legii au aplicat 32 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 1.700 de lei, și au reținut un certificat de înmatriculare.

Scopul acțiunii a fost depistarea și sancționarea șoferilor care folosesc telefonul mobil sau desfășoară alte activități ce le pot distrage atenția în timpul condusului.

„Siguranța rutieră rămâne o prioritate absolută. Un mesaj poate aștepta, viața nu. Fiecare secundă de neatenție poate avea consecințe grave și ireversibile. Conduceți responsabil și concentrați-vă asupra drumului!”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Prin astfel de acțiuni, polițiștii încearcă să crească gradul de conștientizare în rândul conducătorilor auto cu privire la riscurile utilizării telefonului în trafic – una dintre cauzele principale ale accidentelor rutiere ușoare și grave din ultimii ani.