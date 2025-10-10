performanță de răsunet pentru un maseur sibian. a condus românia către medalia de aur la turneul națiunilor / video foto

Sibianul Radu Gligor a condus România către medalia de aur la cea de-a doua ediție a Turneului Națiunilor de Masaj din Franța, competiție la care au participat 9 țări.

România a fost prezentă la acest turneu cu o echipă formată din maseuri profesioniști, printre care team leader-ul echipei, sibianul Radu Gligor (36 de ani). Radu este de 15 ani terapeut maseur SPA și terapii complementare și predă cursuri de masaj corporal, facial, masaj thai și totodată este instructor certificat de yoga.

”În spate avem multe campionate internaționale și naționale câștigate, Turneul Națiunilor este o competiție nouă, noi suntem invitați peste tot. Eu mi-am format și îndrumat echipa, am organizat întâlniri și ne-am antrenat pentru campionat, am fost un fel de antrenor-jucător” a spus sibianul.



Radu Gligor și Mari Bradavschi au făcut echipă la categoria Wellness – 4 hands massage, masaj la 4 mâini, categorie unde au obținut medalia de aur. Masajul la patru mâini este mult mai mult decât o tehnică, este o experiență senzorială unică, având obiectivul de a induce renunțarea totală și de a plonja corpul într-o stare de relaxare profundă, datorită sinergiei perfecte a doi practicanți. Această terapie folosește asimetria intenționată și contrastele senzoriale. În loc de sincronizare clasică, cei doi terapeuți lucrează cu ritmuri și intensități diferite, iar unul creează un flux lent și profund, celălalt rapid și fluid.

La categoria ”Thai Massage”, Mihaela Chivu a obținut medalia de aur, iar la categoria ”Facial Beauty”, Leontina Florea a reușit să câștige medalia de argint.

Pe baza punctajului acumulat în cele cinci categorii (wellness, sports massage, freestyle beauty, asian traditions, ayurvedic) România a reușit să obțină medalia de aur, iar Imnul Național a sunat pe scena internațională din Paris.



”Ne bucurăm foarte mult că am ajuns să obținem aceste locuri minunate. Precizăm că anul trecut, la același campionat, România a obținut în finală locul 3, iar anul acesta am reușit să ajungem să luăm medalia de aur” a declarat Radu Gligor. Sibianul a fost anul trecut primul clasat la masaj facial, la aceeași competiție.

Pentru luna viitoare, Radu Gligor va merge în Australia pentru o experiență inedită, urmând să antreneze practicanții masajului de la antipozi.

Sibienii care vor să meargă la masaj la un multiplu campion internațional se pot programa la Radu Gligor la Zen Holistic Center sau la numărul de telefon: 0787.811.726.