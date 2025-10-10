Polițiștii sibieni au continuat seria activităților educativ-preventive în unitățile de învățământ din județ.

Astăzi, 10 octombrie, în intervalul orar 10:00-12:00, polițiștii Serviciului Rutier, împreună cu colegii din cadrul Biroului Județean Poliție Transporturi Sibiu, Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu și Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, au desfășurat o acțiune la Școala Gimnazială nr. 5 „Regina Maria” din Sibiu.

Activitatea s-a desfășurat în contextul Planului Național de Măsuri pentru Siguranța Rutieră a Pietonilor și Bicicliștilor 2025 și al Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră 2025.

Prin intermediul atelierelor organizate, elevilor le-au fost explicate reguli esențiale de circulație, atât pentru mersul pe jos, cât și pentru deplasarea cu trotineta, bicicleta sau rolele. De asemenea, au primit recomandări privind comportamentul corect în calitate de pasager în microbuzele școlare sau alte autovehicule.

Pentru o mai bună înțelegere a pericolelor din trafic, polițiștii au prezentat exemple reale de accidente rutiere în care au fost implicați minori, subliniind principalele cauze care duc la astfel de tragedii. Totodată, copiii au fost învățați cât de importantă este cunoașterea semnelor rutiere din zona școlii sau a locuinței și adoptarea unui comportament preventiv în trafic.

La activitate au participat 460 de elevi din ciclul primar și 20 de cadre didactice.