Pentru prima dată în municipiul Sibiu, 13 clădiri reprezentative ale administrației publice locale, instituțiilor de cultură și universităților vor fi iluminate în verde, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, marcată anual pe 10 octombrie.

Potrivit Consiliului Județean Sibiu, acțiunea va avea loc vineri, de la ora 19:00, când lumina verde – simbol al echilibrului și al speranței – va acoperi fațadele unor instituții importante din oraș: Consiliul Județean Sibiu, Prefectura, Primăria Sibiu, Direcția de Sănătate Publică, Filarmonica de Stat (Sala Thalia), Teatrul Național „Radu Stanca”, Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong”, Rectoratul Universității „Lucian Blaga”, Facultatea de Litere și Arte, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Drept, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Medicină, relatează Agerpres.

Elevii, implicați în activități despre echilibrul emoțional

Tot vineri, 200 de elevi și liceeni vor participa la lecții deschise organizate la sediul Consiliului Județean Sibiu. Psihiatri și psihologi vor discuta cu tinerii despre echilibrul emoțional, gestionarea stresului și importanța sănătății mintale.

Un mesaj pentru întreaga comunitate

Prin această inițiativă, autoritățile locale doresc să transmită un mesaj de conștientizare și solidaritate: sănătatea mintală este o componentă esențială a stării de bine.

Ziua Mondială a Sănătății Mintale este marcată anual pe 10 octombrie, la inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), pentru a reaminti că „nu există sănătate fără sănătate mintală”.