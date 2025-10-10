rectorul ulbs trage un semnal de alarmă! dependența de telefon și drogurile fac ravagii printre studenți

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) va implementa în perioada următoare două programe dedicate sănătății mintale și prevenirii consumului de droguri în rândul studenților, a anunțat rectorul Sorin Radu, în cadrul unei conferințe de presă organizate cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății Mintale.

Programele vor fi coordonate de o echipă de specialiști condusă de psihiatrul Ciprian Băcilă, președintele ales al Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie, director medical al Spitalului Clinic de Psihiatrie din Sibiu și cadru didactic al Facultății de Medicină din cadrul ULBS.

„Pregătim două programe de conștientizare și sensibilizare a studenților noștri cu privire la sănătatea mentală, dar și la prevenția și combaterea consumului de droguri”, a declarat rectorul Sorin Radu.

ULBS oferă deja servicii de consiliere psihologică prin intermediul Centrului de Servicii Integral pentru Studenți, însă conducerea universității consideră că este nevoie de măsuri suplimentare, în contextul creșterii problemelor emoționale și comportamentale în rândul tinerilor.

Pericolele dependenței digitale și presiunii sociale

Conform Agerpres, rectorul a atras atenția asupra efectelor negative ale dependenței de dispozitive și ale presiunii constante generate de rețelele de socializare.

„Accesul facil la internet permite tinerilor să se izoleze într-o lume necunoscută celor apropiați. Timpul excesiv petrecut online, compararea constantă cu ceilalți și supraîncărcarea informațională favorizează apariția anxietății, depresiei, tulburărilor de somn și scăderea concentrării”, a avertizat Sorin Radu.

Acesta a precizat că mai multe țări europene, precum Franța, Danemarca sau Italia, testează deja aplicații de verificare a vârstei și impun restricții pentru accesul minorilor la platformele sociale, iar România începe să facă primii pași în această direcție.

Sibiu, iluminat în verde pentru sănătatea mintală

Conferința de presă a făcut parte din campania „O comunitate pentru sănătatea mintală”, organizată de Consiliul Județean Sibiu, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” și parteneri instituționali.

Vineri seara, începând cu ora 19:00, 13 clădiri importante din Sibiu vor fi iluminate în verde, culoarea simbol a sănătății mintale. Printre acestea se numără și șase clădiri ale ULBS: Rectoratul, Facultatea de Litere și Arte, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Drept, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Medicină.

Prin aceste inițiative, ULBS își propune să creeze un cadru sigur și echilibrat pentru studenți, în care problemele emoționale să fie tratate cu seriozitate, iar prevenția să devină prioritate.