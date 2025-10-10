restricții de circulație pe moara de scoarță: strada, total închisă mai bine de o lună

Lucrările la rețeaua de gaz, avizate de Comisia pentru sistematizarea circulației pe str. Moara de Scoarță, avansează. Constructorul contractat de compania Delgaz Grid a început intervențiile pe cel de-al treilea și ultimul tronson, cel dintre străzile Traian și Viitorului. 

Reamintim șoferilor că strada este închisă traficului și, prin urmare, accesul este interzis în zona lucrărilor. Următoarele restricții se vor aplica până în data de 17 noiembrie:

  • Traficul rutier este deviat pe ruta str. Lupeni – str. Cugir – str. Anina – str.  Popovici Bănățeanu – str. O. Smigelschi – str. Viitorului 
  • Pe str. Călan  se circulă în dublu sens în perioada lucrărilor,  iar intrarea autovehiculelor pe str. Moara de Scoarță va fi posibil din direcția străzii Teilor. 
  • Și pe str. Teilor se circulă în dublu sens, iar în acest context, pe sensul de mers dinspre strada Moara de Scoarță spre str. Anina, nu este permisă parcarea, fiind montate indicatoare cu semnificația “Oprirea interzisă”.
  • Pentru a permite accesul locuitorilor din zonă, pe str. Moara de Scoarță, pe sectorul cuprins între  străzile  Teilor și Traian, se circulă în dublu sens.

Ultima oră