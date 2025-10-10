restricții de circulație pe moara de scoarță: strada, total închisă mai bine de o lună

Lucrările la rețeaua de gaz, avizate de Comisia pentru sistematizarea circulației pe str. Moara de Scoarță, avansează. Constructorul contractat de compania Delgaz Grid a început intervențiile pe cel de-al treilea și ultimul tronson, cel dintre străzile Traian și Viitorului.

Reamintim șoferilor că strada este închisă traficului și, prin urmare, accesul este interzis în zona lucrărilor. Următoarele restricții se vor aplica până în data de 17 noiembrie: