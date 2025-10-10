restricții pe autostrada a1 în zona săliște. se circulă doar pe o singură bandă

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a anunțat desfășurarea unor lucrări pe raza de competență, care impun restricții de circulație. În județul Sibiu, acestea se concentrează pe autostrada A1, în zona localității Săliște, unde echipele DRDP lucrează la repararea părții carosabile.
Potrivit DRDP Brașov, circulația se va desfășura pe o bandă din două, iar conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte semnalizarea temporară și să circule cu prudență în zona lucrărilor. Este recomandată răbdarea în cazul în care se formează ambuteiaje, pentru siguranța participanților la trafic și a muncitorilor.
Aceste intervenții fac parte dintr-un program mai amplu de întreținere și modernizare a drumurilor naționale și autostrăzilor din regiune, menite să asigure condiții mai sigure și mai confortabile pentru șoferi.
Ultima oră
- Noapte agitată la Boian: polițiștii au descoperit un transport ilegal de lemne 15 minute ago
- Sibiancă urmărită și agresată de fostul soț: a vrut s-o forțeze să se recăsătorească 17 minute ago
- Operațiune fulger în trafic pe DN7 la Veștem: zeci de șoferi prinși cu telefonul în mână în mai puțin de 3 ore 18 minute ago
- Val de dosare penale în județul Sibiu: tractoriști fără permis și mopediști fără acte 19 minute ago
- Val de tentative de suicid la Sibiu – peste 100 de cazuri anual: ”Ne afectează profund” 25 de minute ago