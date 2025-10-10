restricții pe autostrada a1 în zona săliște. se circulă doar pe o singură bandă

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a anunțat desfășurarea unor lucrări pe raza de competență, care impun restricții de circulație. În județul Sibiu, acestea se concentrează pe autostrada A1, în zona localității Săliște, unde echipele DRDP lucrează la repararea părții carosabile.

Potrivit DRDP Brașov, circulația se va desfășura pe o bandă din două, iar conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte semnalizarea temporară și să circule cu prudență în zona lucrărilor. Este recomandată răbdarea în cazul în care se formează ambuteiaje, pentru siguranța participanților la trafic și a muncitorilor.

Aceste intervenții fac parte dintr-un program mai amplu de întreținere și modernizare a drumurilor naționale și autostrăzilor din regiune, menite să asigure condiții mai sigure și mai confortabile pentru șoferi.