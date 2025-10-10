românii scapă de frig: urmează 4 săptămâni cu temperaturi blânde și ploi puține

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță, în prognoza emisă pentru perioada 13 octombrie – 10 noiembrie, că vremea se va menține, în general, în limitele normale ale sezonului de toamnă, fără variații semnificative de temperatură și cu un regim al ploilor apropiat de cel obișnuit.

Temperaturile, în jurul mediilor multianuale

În prima săptămână a intervalului, 13–20 octombrie, valorile termice vor fi ușor mai scăzute decât cele specifice perioadei, în special în regiunile intracarpatice. Precipitațiile vor fi deficitare în vestul și nord-vestul țării, iar în rest se vor situa în jurul mediilor normale.

Pentru intervalul 20–27 octombrie, meteorologii estimează temperaturi apropiate de cele normale pentru sfârșitul lunii. Ploile vor fi, în general, normale, dar ușor mai reduse cantitativ în nord-estul României.

În săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie, regimul termic se va menține în limite climatologice normale, iar cantitățile de precipitații nu vor înregistra abateri semnificative.

Ușoară încălzire la început de noiembrie

În ultima parte a prognozei, 3–10 noiembrie, vremea va deveni ușor mai caldă decât normalul perioadei, mai ales în regiunile nord-estice. Totodată, regimul pluviometric va fi apropiat de cel obișnuit pentru începutul lunii noiembrie.

Potrivit ANM, toamna își va urma cursul fără episoade meteo extreme, iar vremea stabilă va predomina în majoritatea regiunilor țării. Meteorologii nu anunță ploi abundente sau scăderi accentuate de temperatură în următoarea lună.