Vineri, Comitetul Nobel norvegian a anunțat câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace pe anul 2025. Distincția a fost acordată Mariei Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, pentru eforturile sale în promovarea democrației și drepturilor omului.

În ciuda presiunilor și speculațiilor din ultimele luni, fostul președinte american Donald Trump nu a primit premiul.

Anul acesta, au fost nominalizați 338 de candidați, iar ceremonia de decernare a avut loc la Oslo, Norvegia. De la înființarea sa în 1901, Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat de 105 ori, fiind distins un total de 111 persoane și 28 de organizații.

Acordarea premiului Mariei Corina Machado reprezintă un semnal clar al comunității internaționale în sprijinul eforturilor pentru democrație și libertate în Venezuela, într-un context politic tensionat.