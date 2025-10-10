Aeroportul Internațional Sibiu a scos la concurs posturile de director general și director economic. Candidații își vor depune dosarele în luna noiembrie, urmând ca, la mijlocul lunii decembrie, să fie publicate rezultatele finale.

Consiliul de Administrație al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. anunță organizarea selecției pentru posturile de director general și director economic, în concordanță cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Calendarul de concurs este următorul:

publicarea anunțului de selecție: 06.10.2025 publicarea scrisorii de așteptări: 06.10.2025 depunerea dosarelor de candidatură: 07.11.2025 analiza și selecția dosarelor: 07-11.11.2025 afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 11.11.2025 depunerea declarației de intenție: 28.11.2025 etapa interviu: 02-12.12.2025 publicarea rezultatelor finale: 15.12.2025

Rezultatele selecției dosarelor se va afișa cu mențiunea admis/respins, însoțită de motivarea respingerii dosarului. Rezultatul selecției finale se va afișa cu indicarea punctajului obținut de fiecare candidat participant la procedură.

Persoanele care vor să participe la concurs trebuie să aibă studii superioare, cel puțin cu diplomă de licență, și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Regiei, de minim 10 ani, din care minim 7 ani în funcție de conducere, pentru postul de director general, respectiv studii superioare finalizate, cel puțin cu diplomă de licență, și experiență în domeniul științelor economice, de minim 10 ani, din care minim 7 ani în funcție de conducere, pentru postul de director economic. Candidații trebuie să aibă curat cazierul judiciar, să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal, să cunoască limba română și să aibă cetățenie română. (Detalii, AICI).

Directorul general al Aeroportului Internațional Sibiu este Marius Gîrdea. El ocupă această funcție din anul 2014.