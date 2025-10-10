se lucrează din plin pe valea oltului: trafic restricționat în două zone

Șoferii care tranzitează Valea Oltului la început de weekend trebuie să fie atenți la restricțiile de circulație instituite vineri, 10 octombrie 2025, din cauza lucrărilor de punere în siguranță a versanților și a reparațiilor la carosabil.

Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), lucrările se desfășoară pe DN 7, în mai multe puncte de pe traseu:

între kilometrii 199+110 și 199+410, în extravilanul localității Călimănești, unde se execută lucrări de punere în siguranță a versanților. Circulația rutieră este închisă și redeschisă în reprize de maximum 15 minute, între orele 08:00 și 14:00, iar în rest se circulă pe jumătate de cale, dirijată de piloți de trafic;

între kilometrii 224+400 și 224+600, în zona Balota, unde se desfășoară lucrări similare, după același program orar și cu aceleași restricții temporare.

Totodată, pe DN 65C, între kilometrii 46+000 și 49+000, în localitatea Valea Mare, se execută reparații asfaltice între orele 08:00 și 18:00, circulația fiind dirijată pe o singură bandă de piloți rutieri.

Autoritățile îi sfătuiesc pe participanții la trafic să circule cu prudență sporită, să respecte semnalizarea rutieră temporară și să evite, pe cât posibil, zonele în care se lucrează.